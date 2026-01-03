Detención de Maduro: de estos delitos los acusan a él y a su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Crisis en Venezuela Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos. (Especial)

Latinoamérica padece su peor crisis en lo que va del siglo XXI, mientras Venezuela sufre bombardeos por parte de la principal potencial militar del planeta.

Tras los ataques militares norteamericanos realizados la madrugada de este sábado 3 de enero, el gobierno chavista venezolano llegó prácticamente a su fin, tras la detención de Nicolás Maduro, quien asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa Cilia Flores han sido acusados e imputados en el Distrito Sur de Nueva York por varios delitos federales graves, entre ellos:

1. Conspiración de narcoterrorismo

Se les acusa de colaborar con grupos terroristas y narcotraficantes para usar el tráfico de drogas como herramienta de violencia o presión.

2. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Planean supuestamente transportar grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.

3. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Incluye posesión no autorizada de armas automáticas y artefactos peligrosos.

4. Conspiración para poseer esas armas contra los Estados Unidos

Cargo relacionado con planes para utilizar o establecer control de tales armas contra la Unión Americana.

Reuters aseveró que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se halla en Rusia; entretanto, de acuerdo a la agencia EFE, Maduro y su esposa Flores son llevados a Nueva York en un buque militar.

¿Por qué acusan a Maduro de narco?

Las acusaciones se basan en investigaciones antiguas y nuevas, incluidas imputaciones presentadas inicialmente contra Maduro en 2020 por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

A finales del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a sobrinos y familiares de Maduro y Flores bajo la consigna de que se trataban de presuntos narcotraficantes al servicio del régimen bolivariano.

Crisis en Venezuela Estados Unidos bombardeó Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro. (EFE y especial)

¿Qué pasó en Venezuela este 3 de enero de 2026?

El 3 de enero de 2026, en la madrugada, se escucharon explosiones y ruido de aeronaves sobre diversas áreas de Caracas y el norte del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington llevó a cabo un ataque a gran escala en Venezuela, el cual incluyó bombardeos y operaciones militares, en lo que fue descrito por su administración como parte de una ofensiva para despojar del poder a Nicolás Maduro.

Trump aseguró que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país.

Tras los ataques, el gobierno de Venezuela declaró un estado de emergencia nacional y condenó las acciones como una “agresión militar” por parte de Estados Unidos.

En tanto, el Gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin, externó su solidaridad por Venezuela y solicitó explicaciones a Washington._Con información de EFE.