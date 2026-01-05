Posponen seis meses la audiencia de Ovidio Guzmán en EU

Ovidio Guzmán La sentencia estaba programada para el viernes 9 de enero y ahora fue aplazada para el próximo 10 de julio en Estados Unidos.

Mientras Nicolás Maduro acaba de vivir su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos en la que se declaró inocente, Ovidio Guzmán tendrá que esperar al menos seis meses más para que le dicten sentencia. El hijo de “El Chapo” y quien ya se declaró culpable por los cargos en su contra de narcotráfico internacional y de delincuencia organizada está ahora a la espera del veredicto final.

Aplazan audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López

La audiencia judicial programada para Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue aplazada en una corte federal de Estados Unidos, de acuerdo con notificaciones emitidas por el propio tribunal y confirmadas por registros del expediente. La reprogramación fue informada a las partes mediante una actualización del calendario judicial, estableciendo la próxima audiencia para el viernes 10 de julio a las 10:30 horas (hora local)

Según lo reportado en documentos del caso y por fuentes cercanas al proceso, el aplazamiento obedece a ajustes procesales habituales en este tipo de causas, entre ellos la revisión de mociones pendientes, solicitudes de tiempo adicional por parte de la defensa y la coordinación entre las partes para definir el curso del procedimiento.

¿Por qué aplazaron la audiencia de Ovidio Guzmán?

En procesos federales por delitos graves, estas reprogramaciones suelen responder a la complejidad del expediente y a la necesidad de garantizar el debido proceso.

El diferimiento de la audiencia podría tener diversas repercusiones en el desarrollo del caso. Por un lado, amplía los plazos para que la defensa y la fiscalía preparen sus estrategias, incluidas posibles negociaciones o acuerdos.

Por otro, retrasa definiciones clave sobre el estatus procesal de Guzmán López y el avance hacia etapas posteriores, como audiencias preliminares adicionales o un eventual juicio. Las autoridades judiciales señalaron que cualquier actualización sobre nuevas fechas o resoluciones será notificada conforme avance el procedimiento.

¿Cuál es la situación actual de Ovidio Guzmán?

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada ante un tribunal federal en Chicago en julio de 2025, como parte de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para facilitar un procedimiento más rápido y potencialmente reducir una sentencia severa.

Tras su declaración de culpabilidad, Guzmán dejó la prisión metropolitana de Chicago el 14 de julio de 2025 y ya no aparece en el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP). Esto no implica libertad plena: se ha reportado que permanece bajo custodia o resguardo especial fuera de la cárcel, como parte de su acuerdo judicial y posible programa de protección, aunque no hay confirmación pública detallada del lugar exacto.

Autoridades mexicanas y estadounidenses han aclarado que no ha sido liberado en el sentido tradicional y que sigue bajo supervisión legal, incluso si su estatus dentro del sistema carcelario ha cambiado.

Como parte del acuerdo, Ovidio debe colaborar con la justicia estadounidense, proporcionando información que podría ser clave en investigaciones contra otros miembros del Cártel de Sinaloa y redes criminales relacionadas. Su cooperación es un factor importante para obtener una posible reducción de condena.