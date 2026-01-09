Mapa: así se reparten los cárteles en el territorio mexicano… que ahora Trump amenaza con bombardear

Mapa del crimen organizado Los grupos delictivos tienen presencia y operaciones en la mayor parte de nuestro país incluyendo territorios en "disputa".

Después de haber perpetrado una invasión militar en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos señaló que su gobierno está considerando ejecutar “ataques terrestres” en contra de los cárteles en nuestro país, mismo que han sido catalogados como “Grupos Terroristas” por parte de las autoridades estadounidenses, situación que los coloca como posibles objetivos de ataque. Estos son los territorios donde más operan los grupos criminales más grandes del país.

Mapa: ¿En qué zonas operan los cárteles de la droga en México?

Mapa del Narco en México El mapa es una elaboración del periodista Loan Grillo, especialista estadounidense en acciones del crimen organizado a nivel internacional.

Por décadas, grupos del crimen organizado han operado y ampliando sus acciones criminales en prácticamente todo el país y en diferentes partes del mundo. En los años recientes también han ocurrido fragmentaciones, traiciones, surgimiento de nuevos grupos y expansiones.

De acuerdo reportes de las autoridades y de investigaciones especializadas, el Cártel de Sinaloa (recientemente dividido en las facciones de “La Mayiza” y “Los Chapitos”) continúan siendo los principales operadores de actividades criminales, junto con el creciente Cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos se consideran, por el momento, como los únicos con verdadera operación real a nivel nacional e internacional.

El caso del Cártel de Sinaloa, su presencia se focaliza en la parte noroeste del país en zonas como Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Querétaro, con algunas operaciones también en algunos municipios de estados sureños como Chiapas y Oaxaca.

Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene la mayor parte de sus operaciones en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz, así como algunos municipios de San Luis Potosí y gran parte de Veracruz y Tabasco.

Otro de los grupos criminales con mayor presencia está el Cártel de Juárez, mismo que ocupa la mayor parte de Chihuahua y controlando una parte crucial de la frontera con los Estados Unidos. El resto del país se divide entre grupos como el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo, La Familia y grupos locales.

¿Por qué EU clasificó a los cárteles como grupos terrorista y que significa para una posible invasión?

En 2025, el Gobierno de Estados Unidos formalizó una transformación significativa en su política de seguridad regional al designar a varias organizaciones criminales mexicanas como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” y como “Terroristas Globales Especialmente Designados”.

Esta medida fue impulsada por la Casa Blanca en el contexto de un aumento sostenido de violencia ligada al narcotráfico y a la crisis de opioides, principalmente el fentanilo, que afecta de manera directa a la seguridad nacional norteamericana.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2025 el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que ocho grupos cumplían los criterios para ser incluidos en esta clasificación, y el 20 de febrero de 2025 estas designaciones entraron en vigor con su publicación en el Registro Federal. Entre ellos figuraron seis cárteles con bases principales en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de otras organizaciones delictivas transnacionales.

La designación de un grupo como FTO o SDGT no es meramente simbólica: habilita una serie de mecanismos legales y de seguridad que incluyen:

Prohibición de proporcionar “apoyo material o recursos” a estas organizaciones , lo que se traduce en sanciones penales y civiles más severas para individuos y empresas bajo jurisdicción estadounidense.

, lo que se traduce en sanciones penales y civiles más severas para individuos y empresas bajo jurisdicción estadounidense. Obligaciones para instituciones financieras de reportar y congelar activos vinculados a estos grupos.

Expansión de las capacidades de agencias como el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia para perseguir a miembros y facilitadores.

La designación por sí sola no provee un mandato explícito para una intervención militar de gran escala en territorio mexicano, ni modifica de manera automática las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados Unidos y México.

Las leyes estadounidenses que regulan la acción militar en el extranjero no se activan automáticamente por una designación de FTO.

La decisión de los Estados Unidos de catalogar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas constituye un giro estratégico que refuerza las herramientas legales para enfrentar a estos grupos desde una óptica de seguridad nacional.

Si bien no autoriza automáticamente una intervención militar unilateral, sí crea un entorno en el que acciones más agresivas pueden ser propuestas y debatidas tanto en Estados Unidos como en el contexto bilateral con México. Los elementos de soberanía, legislación internacional y relaciones diplomáticas seguirán siendo factores críticos en cualquier decisión futura que trascienda sanciones y persecución penal para involucrar operaciones militares.