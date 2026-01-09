Sheinbaum busca comunicación con Marco Rubio y Trump, tras amenazas de atacar cárteles en México

Claudia Sheinbaum La presidenta se refirió a las palabras de Trump sobre posibles acciones en contra de los cárteles de la droga en México.

Luego de que Donald Trump asegurara que van a comenzar acciones terrestres en contra de los cárteles en México, la presidenta Sheinbaum dio su respuesta. La titular del poder ejecutivo señaló que trabaja en coordinación con el canciller Juan Ramón de la Fuente, a quien ya le solicitó una reunión con Marco Rubio y con el mismo presidente de los Estados Unidos en caso de ser necesario para seguir “estrechando” la relación

Claudia Sheinbaum responde a amenazas de Trump contra los cárteles

Duranta la conferencia de “La Mañanera del Pueblo” que se realizó en Guerrero este viernes 9 de enero, la mandataria mexicana volvió a explicar que se encuentran trabajando de forma conjunta con los Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Además, destacó que hablarán próximamente con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio para seguir fortaleciendo la relación y evitar mayores conflictos.

“Vamos a estrechar la comunicación, le pedí al canciller que se vean con el secretario de Estado. Rubio habló hace unos días de la buena relación que hay con México, tenemos también un grupo de trabajo, vamos a estrechar más la coordinación.”, señaló Sheinbaum.

También, reveló que el día de ayer estuvo hablando con el presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien también charló sobre lo que significan las acciones de Estados Unidos para América Latina.

“Le dije que consideramos que es parte de su manera de comunicar (de Donald Trump), pero le pedí a Juan Ramón de la Fuente que hiciera contacto con el estado para comunicarnos con el presidente Trump.”, señaló la presidenta

“No queremos pensar en otro escenario”

Por otra parte, Sheinbaum fue cuestionada sobre el hipotético caso de que los Estados Unidos lanzaran un ataque directo, a lo que la presidenta aseguró que existe comunicación en todo momento con las autoridades militares y que no están pensando en que ocurra una intervención como la que ocurrió en Venezuela.

“Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte, para que sea la Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses. Es un trabajo muy especializado que está en vigilancia las 24 horas, hay contacto con la guardia costera de Estados Unidos.

En caso de que se acerque uno hay comunicación para que sea detenido.

Son 1.6 toneladas de cocaína las que se han incautado. Obviamente queremos que se quede ese acuerdo. No queremos pensar en otro escenario, queremos seguir trabajando en eso para que la coordinación se estreche en defensa de la soberanía y la integridad territorial de ambos.“, concluyó.