Claves de la propuesta del INE para la reforma electoral: voto por internet, IA para combatir la corrupción... y más

México se dirige a una reflexión, tanto política como legislativa, respecto a su sistema electoral, luego de 12 años de la última reforma, que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE).

Además de la necesidad de replantear el costo de las elecciones en México, así como la naturaleza de la representación popular en las cámaras del Congreso, la inminente nueva reforma electoral deberá analizar la implementación de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para garantizar la confiabilidad de los procesos comiciales.

El INE entregó este lunes 12 de enero sus propuestas institucionales para una reforma electoral a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez.

Durante el acto, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala destacó que el documento es resultado de un proceso inédito de deliberación técnica, colegiada y transparente, en el que se reconocieron abiertamente diferencias internas como parte de la fortaleza democrática del organismo.

Añadió que el INE participa desde su experiencia operativa, al ser la institución que implementa directamente cada reforma electoral en el territorio nacional, lo que le permite identificar los puntos críticos del sistema.

¿Cuáles son las principales propuestas del INE para la reforma electoral?

Uno de los ejes más innovadores es la incorporación gradual del voto por internet y el voto electrónico.

La propuesta contempla un modelo mixto de votación que combine mecanismos digitales y presenciales en casillas, con criterios estrictos de seguridad informática.

También se plantea el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, con el fin de garantizar su participación.

En materia de fiscalización, el INE propone el uso de Inteligencia Artificial para detectar irregularidades en el financiamiento de campañas.

Este sistema permitiría analizar grandes volúmenes de datos, incluyendo gastos en plataformas digitales, redes sociales e influencers, así como regular el uso de activos virtuales como criptomonedas en procesos electorales.

El objetivo, además de hacer una fiscalización más expedita, es cerrar espacios a prácticas ilegales y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Otro aspecto relevante es la propuesta para la elección del Poder Judicial, donde se plantea separar temporalmente estos comicios de las elecciones ordinarias, prohibir la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales y establecer un calendario específico con campañas en agosto y septiembre, y jornada electoral el último domingo de octubre.

En el eje de paridad de género, el INE propone que el 50 por ciento del financiamiento de campañas sea obligatorio para candidatas mujeres, así como tipificar la violencia digital contra mujeres en el ámbito electoral y crear una defensoría especializada para víctimas de violencia política de género.

Las propuestas también contemplan medidas de inclusión, como el voto en prisión preventiva a nivel nacional, una credencial para votar desde el extranjero con carácter permanente y acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes.

Voto electrónico y nuevas modalidades

• Implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad

• Modelo mixto: voto electrónico más presencial en casillas

• Voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad

• Urnas electrónicas con transparencia y verificabilidad

Elección del Poder Judicial

• Separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios

• Prohibir participación de partidos en promoción de candidaturas judiciales

• Calendario específico: campañas en agosto-septiembre, jornada el último domingo de

octubre

• Eliminar prerrogativa de acceso a radio y TV para candidaturas judiciales

Fiscalización y transparencia

• Uso de Inteligencia Artificial para fiscalización de recursos

• Fiscalización de plataformas digitales y redes sociales

• Regulación de activos virtuales (criptomonedas) en financiamiento

• Superación del secreto ministerial para investigaciones del INE

Paridad de género y violencia política

• 50% del financiamiento de campaña obligatorio para mujeres

• Tipificar violencia digital contra mujeres en materia electoral

• Defensoría especializada para víctimas de violencia política de género

• Requisito 8 de 8 obligatorio para consejeros electorales

Inclusión y accesibilidad

• Voto en prisión preventiva en todo el país

• Credencial para Votar desde el Extranjero permanente

• Lista Nominal de Electores en el Extranjero permanente

• Acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes

¿Qué valoró el INE para su propuesta de reforma?

El documento de propuesta para la reforma se construyó a partir de la experiencia del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el más grande en la historia del país, y del proceso extraordinario para elegir jueces y magistrados en 2024-2025, que evidenciaron vacíos legales y desafíos operativos que requieren ajustes normativos.

El INE aclaró que estas propuestas no constituyen una agenda cerrada, sino una aportación técnica al debate legislativo.

Ergo, el árbitro electoral reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la democracia mexicana y su disposición al diálogo institucional para lograr una reforma electoral que por un lado garantice procesos confiables, transparentes, y, por otro lado, garantice procesos adaptados a los avances tecnológicos.