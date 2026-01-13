Por dos “grapas” y llevarse mal con el alcalde: revelan las razones por las que Samuel “N” habría traicionado a Carlos Manzo

Samuel "N" y Carlos Manzo Un excolaborador de Manzo filtró información crucial al crimen organizado para ejecutar el homicidio.

La historia detrás del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, sigue revelando información insólita detrás del magnicidio. Este fin de semana se informó que fue capturado Samuel “N”, quien trabajaba como director de relaciones públicas y de protocolo del ayuntamiento, habría recibido dos “grapas” de cocaína las que recibió por parte del crimen organizado. Además, también señala que la relación entre el edil y su colaborador se encontraba ya desgastada, razón que facilitó su colaboración en la planeación de la ejecución.

¿Por qué traicionó Samuel “N” a Carlos Manzo?

Apenas un par de días después de que se anunciara su detención, surge nueva información sobre la participación del ex colaborador de Manzo y sobre las causas que habrían llevado a los actos de su traición.

De acuerdo con el testimonio de Josué Elogio “N”, quien también fue arrestado por su implicación en este evento, Samuel recibió dos grapas de cocaína a cambio de la información sensible que le filtró a Jorge Armando “N”, alías “El Licenciado” para conocer la agenda del ex presidente municipal el día de su asesinato.

También, durante la audiencia, se reveló que Samuel y el exalcalde ya no llevaban una buena relación después de discrepancias políticas sobre las decisiones de Manzo así como varias semanas de intenso trabajo, lo que habría generado resentimiento y facilitado que Samuel “N” colaborara con el grupo criminal que ejecutó el ataque, presuntamente una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, los testimonios también señalan que Samuel “N” era un consumidor habitual de droga, lo que lo conectó con Josué Elogio “N”, alías “El Viejito”, quien colaboró con trabajos de espionaje para el crimen organizado vigilando a Carlos Manzo las semanas previas al asesinato.