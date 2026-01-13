Preinscripciones SEP 2026 en CDMX: fechas de inscripción y cómo hacerlo para preescolar, primaria y secundaria

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

La educación en México se encuentra en un punto clave en el desarrollo del país, pues gracias a los apoyos de las becas del gobierno federal, miles de niños y jóvenes han tenido acceso a estudiar. Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública ya publicó las fechas clave del proceso de Preinscripciones para el ciclo 2026-2027 para garantizar este derecho a la educación en el nivel básico.

Por ello, en esta nota te detallamos todo lo que debes de saber para inscribir a los menores en este ciclo escolar. Cabe señalar que todas las fechas que te compartiremos, pertenecen al calendario oficial de la SEP. Por lo que es importante que tomes en cuenta los tiempos para solicitar un espacio para sus hijas e hijos en planteles de la capital.

¿Cuándo inicia el proceso de preinscrición al ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la información oficial difundida por la SEP, el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 3 de febrero y se extenderá las el día 13 del mismo mes.

Asimismo, la institución indicó que este proceso de preinscripción y se concentrará en un solo periodo y aplica a nivel nacional, incluida la CDMX.

Lo más importante que tienes que saber es que la SEP indica que no se aceptarán registros fuera del plazo marcado. Por lo que el trámite deberá completarse en las fechas establecidas, ya que no habrá ningún tipo de prórroga o segundas oportunidades.

Otro punto que debes de considerar es que la preinscripción no es igual a la inscripción definitiva, sino una solicitud para poder participar y obtener una lugar en el siguiente ciclo escolar.

¿Quiénes deberán efectuar el proceso de reinscripción?

Continuando con la información oficial de la SEP, los candidatos a participar en este proceso son:

Preescolar, generalmente para menores que cumplen tres años antes del inicio del ciclo escolar.

Primer grado de primaria, para quienes concluyen la educación preescolar.

Primer grado de secundaria, para estudiantes que terminan la primaria.

¿Qué documentos necesitas para la preinscripción al ciclo escolar 2026-2027?

Aunque aún no hay información oficial sobre los requisitos, la SEP usualmente solicita la siguiente documentación para poder participar en el proceso de preinscripción:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del aspirante.

Datos de identificación del padre, madre o tutor.

Información general de contacto.

Es importante señalar que, para que no tengas ningún problema ni contratiempo en el registro en línea, deberás tener estos documentos contigo para ingresar los datos en el momento requerido.

¿Cómo realizar el trámite de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027 en CDMX?

En CDMX la atención a la educación básica está a cargo de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Por lo tanto, el trámite para todos los residentes deberá efectuarse en línea a través del portal de la dependencia antes mencionada.

Una vez dentro, los padres, madres o tutores deberán ingresar los datos del estudiante y, posteriormente, seleccionar los planteles disponibles de ingreso.

Es importante recalcar que el trámite es gratuito y está enfocado únicamente a escuelas públicas de educación básica.

Una vez completado este procedimiento, la SEP y la AEFCM publicará los resultados de asignación, en los que da a conocer la asignación del plantel para cada estudiante.

Por ello, es fundamental que padres, madres y tutores se mantengan atentos a los canales de información oficiales para que no pierdan detalle en ningún momento sobre el proceso de inscripción.