Tras caída de Maduro… hubo temor de arrestos a morenistas, revela WSJ y da detalles de llamada Trump-Sheinbaum

Donald Trump contra funcionarios morenistas La captura de Maduro habría encendido alertas entre miembros del gobierno morenista

Este inicio de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó por completo cualquier intervención de los Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga a través de una operación militar similar a la ocurrida en Venezuela. La mandataria nacional aseguró que, después de una llamada cordial con Donald Trump, se mantendrán en trabajos coordinados de seguridad con el país vecino del norte en materia de seguridad.

Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro habría levantado múltiples alertas en los altos sectores del gobierno, quienes temen que los logros hasta el momento no sean suficientes para “apaciguar” al presidente de los Estados Unidos, quien continúa hacendo énfasis en combatir el “narcoterrorismo” que llega a su territorio.

Temor por arresto de altos funcionarios en México se disparó tras captura de Maduro

La captura de Nicolás Madura el pasado 3 de enero tras una intervención militar de los Estados Unidos no fue únicamente un acto de guerra o de presunta justicia, sino fue también una advertencia para países en todo el mundo, recordándoles el poderío bélico de los norteamericanos.

Así lo vieron también en el Gobierno de México, donde hay todavía una preocupación porque Trump pueda ejecutar arrestos de funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado. De acuerdo con el diario estadounidense, el Wall Street Journal, varios políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum habrían convocado a reuniones privadas para discutir esta posibilidad.

En el 2025, la Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incautó propiedades y cuentas de empresas mexicanas señaladas por lavado de dinero y actividades ligadas al crimen organizado. Por otra parte, también se le revocó las visas a múltiples funcionarios de Morena, aunque no se ha confirmado las causas de estas acciones, lo que no necesariamente implica involucramiento criminal de algún tipo.

El artículo también señala que el gobierno actual encabezado por Claudia Sheinbaum se ha encontrado en una encrucijada donde ha tenido que satisfacer las exigencias de Trump al mismo tiempo que busca mantener la línea de gobierno que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Una de las acciones que ya habría tomado la presidenta fue el envío de 55 narcotraficantes para ser juzgados en Estados Unidos en 2025.

Nuevos detalles de la llamada de Sheinbaum con Trump

Por otra parte, el WSJ también informa que habló con la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien dio un poco más de información sobre lo hablado entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

“El objetivo principal del presidente es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadounidenses”, aseguró la funcionaria estadounidense.

De igual forma, destacó el tono cordial y la disposición de ambas naciones por actuar de forma conjunta en materia de seguridad, así como temas de migración y comercio. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene debido a la actitud cambiante y agresiva que ha caracterizado a Trump desde su regreso a la Casa Blanca.