Nueva edad de jubilación 2026: cómo reducir años de trabajo bajo el ISSSTE

A finales de diciembre de 2025, muchas personas que han dedicado gran parte de su vida al servicio del Estado mexicano despertaron con una buena noticia que puede transformar su futuro laboral y personal, y es que la edad mínima para jubilarse empezó a bajar gradualmente, permitiendo que trabajadoras y trabajadores se retiren antes de lo que marcaba la ley tradicional.

Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) oficializó un acuerdo que detiene el aumento programado en la edad de jubilación y además la reduce de manera paulatina, reconociendo que una trayectoria de años contribuidos merece un retiro más digno.

Este cambio es más que una cifra. Se trata de una respuesta tangible a las demandas de miles de trabajadoras y trabajadores que han pasado décadas atendiendo escuelas, hospitales, oficinas públicas o servicios comunitarios, y que ahora ven una luz al final de un túnel que antes parecía lejano.

¿Cómo cambia la edad de jubilación?

El nuevo esquema no es un recorte abrupto, sino una reducción gradual que toma en cuenta tanto los años de servicio como la equidad de género. Bajo este acuerdo:

Para el 2025 y 2026, la edad mínima para jubilarse queda en 56 años para mujeres y 58 años para hombres que cumplan con los requisitos de cotización.

Con el paso del tiempo y conforme se vaya implementando la reducción, estas edades seguirán descendiendo hasta llegar a 53 años para mujeres y 55 años para hombres en el año 2034 en adelante, siempre con el respaldo de suficiencia de cotizaciones.

Este esquema busca equilibrar la justicia social con la sustentabilidad del sistema de pensiones: una transición ordenada que reconoce décadas de servicio público sin desestabilizar las finanzas del ISSSTE.

Pero no todo es anticiparse, ya que aún se requiere cumplir con los años de cotización necesarios, 28 para mujeres y 30 para hombres, y no haber optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE para poder acceder a este beneficio.

Para personas con 30 años de servicio esta modificación significa poder disfrutar más tiempo con su familia, cuidar su salud y planear su futuro con menos presión económica. Para otros, significa la posibilidad real de descansar tras décadas de trabajo, sin tener que esperar hasta los 60 o más, como ocurría antes.