Sheinbaum niega versión del WSJ sobre reuniones en Morena por temor a que EU arreste políticos mexicanos

Sheinbaum niega versión del WSJ “La verdad, inventan”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la versión que entregó WSJ; aseguró que lo dicho por el diario estadounidense no tiene nada que ver a la realidad de su llamada con Trump.

Después de que el diario estadounidense, Wall Street Journal (WSJ), informara que el Gobierno Mexicano temía el arresto de funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó que este fuera el caso.

Desde la conferencia en Palacio Naciona este miércoles 14 de enero, la mandataria expresó que las especulaciones del medio estadounidense no son ciertas y que no tienen “nada que ver con lo que se habló en la llamada" con Donald Trump.

¿Qué fue lo que el diario WSJ señaló de la llamada de Sheinbaum con Trump?

De acuerdo con Wall Street Journal, quienes se pusieron en contacto con la portavoz de la Casa Blanca —Anna Kelly—, la funcionaria concedió mayor información respecto a la llamada entre la presidenta de México y Trump.

“El objetivo principal del presidente es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadounidenses”, aseguró la Kelly.

Debido a esto, el diario estadounidense informó que varios políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum habrían convocado a reuniones privadas para discutir la posibilidad de que Estados Unidos ejecutara arrestos de funcionarios mexicanos bajo la presunta conexión de políticos al crimen organizado.

El artículo señaló que, desde la captura de Nicolás Maduro, la intervención estadounidense en el país latinoamericano fue una advertencia para países en todo el mundo y un recordatorio del poderío bélico de Estados Unidos.

“La verdad, inventan”, declaró Sheinbaum en la mañanera de este 14 de enero

En la conferencia de este miércoles, la mandataria de México señaló que la conversación mediática en la que Estados Unidos pide el arresto de políticos de Morena, es una versión que sólo han difundido “algunos” medios y carece de veracidad.

“La verdad, inventan”, declaró ante la población, señalando directamente al reportaje realizado por WSJ y asegurando que los detalles planteados por el diarios estadounidense no reflejan la realidad de la llamada con Trump.

Sheinbaum declaró que nunca se ha planteado la posibilidad de arrestos a funcionarios mexicanos, “no ha habido un caso donde nos digan tenemos prueba de esto, tenemos orden de aprehensión, no”, aseguró.