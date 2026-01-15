¿Qué fue de Emma Coronel, cuyo hermano está en la mira por tráfico de drogas?

Emma Coronel Aispuro, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió al foco público luego de cumplir una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue detenida en 2021 y, tras declararse culpable, recibió una sentencia de tres años de prisión, además de una sanción económica como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

En septiembre de 2023, Coronel recuperó su libertad y desde entonces permanece bajo un esquema de libertad supervisada, lo que implica restricciones legales en sus actividades y desplazamientos. Tras su salida de prisión, ha buscado proyectar una nueva imagen pública, participando en redes sociales, eventos de moda y entrevistas, en las que ha señalado que su prioridad es la crianza de sus hijas gemelas.

¿Por qué su familia vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades?

El nombre de Emma Coronel volvió a aparecer en medios luego de que autoridades de Estados Unidos pusieran a su hermano y a su padre en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, al ser señalados por presuntos vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa.

En fechas recientes, operativos federales en México revelaron la destrucción de campamentos clandestinos utilizados para la producción de drogas, los cuales habrían estado ligados con su hermano, de acuerdo con reportes oficiales y filtraciones de inteligencia.

Aunque Emma Coronel no enfrenta actualmente nuevos procesos judiciales, el contexto familiar la vuelve a colocar en el centro de la conversación pública, mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán continúa cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unido