El 2026 arranca ‘bravo’: sismo sacude a la CDMX; así se vivió el “susto” esta madrugada

Sismo hoy 16 de enero Un temblor provocó pánico en la Ciudad de México la madrugada de este viernes 16 de enero. (Cuartoscuro y Sismológico Nacional)

Dos semanas después del sismo que causó la muerte de dos personas en el territorio nacional, un nuevo movimiento telúrico azotó a Guerrero y la Ciudad de México.

El temblor, de acuerdo al Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 5.2, con epicentro a 19 kilómetros de San Marcos, Guerrero, mismo lugar donde ocurrió el temblor magnitud 6.5 del pasado 2 de enero.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) que no se reportaron daños en el territorio nacional.

El siniestro aconteció a las 00:42 horas de la madrugada de este 16 de enero.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

“Tras activación de la alerta sísmica comenzamos protocólo de revisión. Hasta el momento todo tranquilo”, añadió, por su parte, la jefa de Gobierno Clara Brugada en sus redes sociales.

Brugada añadió que, tras el sismo, se activaron los protocolos de seguridad y atención ciudadana.

Así provocó el susto de los “chilangos” el sismo hoy en México

La alarma hizo que edificios en la capital del país fueran evacuados; en la Colonia Roma Sur el temblor tuvo una intensidad moderada, lo que provocó el susto y el llanto de algunos vecinos.

Personas en pijama, con niños y hasta perros en brazos, fue una de las estampas que dejó el susto nocturno en la Ciudad de México.

En Coyoacán, el movimiento telúrico también tuvo una intensidad moderado, lo mismo que en Iztapalapa, de acuerdo a testimonios recogidos por CRÓNICA.

Alrededor de la 1:00 horas de la madrugada, helicópteros comenzaron a sobrevolar la capital como parte del protocolo para descartar daños en edificios y viviendas de la ciudad.