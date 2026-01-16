Harfuch descarta presencia “alarmante” del Tren de Aragua en México

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch México descarta presencia alarmante o "significativa" del Tren de Aragua en el país (Presidencia de México/EFE)

El Gobierno federal no ha identificado una presencia amplia ni preocupante del grupo delictivo transnacional conocido como el Tren de Aragua en territorio nacional; así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar un balance del gabinete de seguridad durante la conferencia presidencial realizada en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con el funcionario, la información recabada por las autoridades federales muestra que la actividad detectada de esta organización se concentra principalmente en la zona centro del país, donde también se han realizado la mayoría de las detenciones recientes, aunque habló de 11 entidades con registros, precisó que no se trata de una expansión generalizada ni fuera de control.

García Harfuch explicó que la estrategia de seguridad ha estado enfocada en mejorar la identificación de presuntos integrantes y en actuar de manera puntual, lo que ha permitido capturas relevantes en los primeros meses del actual gobierno; reiteró que, pese a la atención que genera el nombre del grupo, no hay indicios de una presencia alarmante en esas entidades.

Detalló que los casos vinculados al Tren de Aragua en México han sido de alto impacto, relacionados principalmente con delitos graves como explotación sexual, feminicidios y otras agresiones contra mujeres, por los cuales las personas detenidas ya enfrentan procesos judiciales.

En el caso específico de la Ciudad de México, el secretario señaló que algunas de las detenciones ya derivaron incluso en sentencias, conforme a la información de las autoridades ministeriales locales, lo que refleja avances en las investigaciones y en la actuación de las fiscalías.

Posible alianza entre el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos

Al ser cuestionado sobre posibles alianzas con cárteles mexicanos, García Harfuch aclaró que los vínculos detectados hasta ahora han sido con estructuras criminales locales, particularmente con grupos que operan en la capital, como la Unión Tepito, y no con organizaciones de alcance nacional.

El Tren de Aragua, surgido en cárceles de Venezuela y es señalado en varios países de América Latina por delitos como extorsión y trata de personas, se mantiene bajo vigilancia en México mediante operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, subrayó el funcionario.

Recordó que apenas el martes pasado se informó de la detención de al menos seis personas presuntamente ligadas a esta organización, relacionadas con delitos de extorsión, trata y tráfico de drogas, como parte de las acciones para contener su actividad en el país.

Balance de seguridad del Estado de México

Durante la misma conferencia matutina, Harfuch presentó un balance del gabinete de seguridad donde se reporta que el Estado de México cerró 2025 con una disminución significativa en los principales delitos, donde detalló que los resultados obtenidos desde el inicio de la actual administración federal.

En las graficas presentadas por el funcionario se puede ver que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, las autoridades detuvieron a 2 mil 426 personas por delitos de alto impacto, tan solo en 2025 se reportaron 17 detenciones relevantes, además del aseguramiento de más de 500 armas de fuego, 921 kilos de distintas drogas y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

Las cifras más significativas se reflejan en el comportamiento del homicidio doloso. Al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025, el promedio diario en la entidad cayó 54 por ciento, al pasar de 6.63 a 3.06 homicidios diarios. Diciembre de 2025 se colocó como el mes con el nivel más bajo de todo el periodo analizado.

El análisis anual confirma la tendencia, al revisar el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de 2015 a 2025, el contraste entre 2024 y 2025 muestra una reducción de 32 por ciento, al bajar de 6.2 a 4.2 víctimas por día.

Con ello, 2025 se convirtió en el año con el promedio más bajo de homicidios en los últimos 11 años en el Estado de México.

En el comparativo nacional, la entidad también mostró un avance. Mientras que en 2024 ocupaba el tercer lugar en promedio diario de homicidio doloso, en 2025 descendió al quinto sitio, cerrando el año con alrededor de 4.1 homicidios diarios. A nivel país, 26 de las 32 entidades lograron disminuir este delito entre 2024 y 2025.

Los delitos de alto impacto siguieron el mismo camino, pues la revisión de los últimos ocho años, de 2018 a 2025, muestra una caída constante. Solo entre 2024 y 2025, la reducción fue de 22 por ciento, al pasar de 182.5 a 143.1 delitos promedio diarios, el nivel más bajo del periodo analizado.

Uno de los descensos más marcados se dio en el robo de vehículo. En septiembre de 2024 el promedio diario era de 94.4 casos, mientras que en diciembre de 2025 bajó a 42.1, lo que representa una disminución del 55 por ciento en la incidencia de este delito.

La comparación directa de 2024 contra 2025 en delitos de alto impacto refleja reducciones en todos los rubros: el feminicidio bajó 28.6 por ciento; las lesiones dolosas con arma de fuego, 12.5 por ciento; el secuestro, 35.3 por ciento; la extorsión un 37.8 por ciento; y el total de robos con violencia es de 20.7 por ciento.

También disminuyeron el robo a casa habitación con violencia (21.1%), el robo de vehículo con violencia (38.5%), el robo a transportista con violencia (19%), el robo a transeúnte con violencia (9.5%), el robo a negocio con violencia (23.7%) y otros robos con violencia (7.8%).

En los 11 municipios que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente (entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan y Tlalnepantla) los resultados también fueron a la baja.

En estas demarcaciones, los homicidios dolosos se redujeron 32 por ciento y los delitos de alto impacto 23 por ciento entre 2024 y 2025.