Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: calendario, registro y montos del apoyo para beneficiarias

Así será la segunda etapa de la Tarjeta Rosa 2025 en Gunajuato Fotoarte: La Crónica

De acuerdo con la información de la gobernadora Libia Dennise Muñoz Ledo difundida a través de sus redes sociales, este lunes saldrá a la luz toda la información necesaria sobre la segunda etapa del programa social Tarjeta Rosa 2026 para las mujeres de Guanajuato.

El apoyo está destinado para mujeres de entre 25 y 45 años que son madres de familia en el estado. Cabe señalar que esta nueva etapa este 2026 llega con cambios importantes en su operación y beneficios, informó la gobernadora Muñoz Ledo, quien detalló el calendario oficial de registro, entrega y pagos de este año.

En este sentido, durante la transmisión del programa “Conectando con la Gente”, las autoridades estatales presentaron cómo se desarrollará el proceso de inscripción y distribución de la tarjeta, así como los montos y servicios que podrán recibir las beneficiarias. Por ello, en esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Qué cambia en la Tarjeta Rosa 2026: la bancarización

Una de las modificaciones más relevantes para este año es que la Tarjeta Rosa operará bajo un esquema bancarizado, lo que facilitará el acceso al dinero y la consulta de movimientos directamente en el sistema financiero asignado. Las beneficiarias recibirán una nueva tarjeta con NIP personal, por lo que el plástico que se entregó en etapas anteriores dejará de funcionar a partir del 31 de enero de 2026.

Las mujeres que aún conserven saldo en la tarjeta anterior tienen hasta esa fecha para retirar sus recursos, antes de que el plástico pierda vigencia y el dinero se pierda.

Tarjeta Rosa Guanajuato La gobernadora Libia Dennise encabezo la entrega de tarjetas para este programa social.

Calendario de registro y pagos

El Gobierno estatal detalló que el proceso para recibir la Tarjeta Rosa en 2026 se dividirá en varias fases:

Febrero y marzo: se abrirá el registro o reinscripción vía la aplicación móvil oficial.

se abrirá el vía la aplicación móvil oficial. Abril y mayo: será la entrega de la nueva tarjeta bancarizada a las mujeres que cumplan los requisitos.

será la a las mujeres que cumplan los requisitos. Junio: se efectuará el primer depósito por 3 mil pesos .

se efectuará el por . Noviembre: se realizará el segundo depósito por 3 mil pesos más, para un total de 6 mil pesos al año.

También habrá un periodo extraordinario de registro en julio para quienes no alcancen inscribirse en las fechas iniciales, y en ese caso recibirán el apoyo de manera retroactiva en noviembre.

¿Cuáles son los requisitos para la Tarjeta Rosa?

Para poder acceder al apoyo, las interesadas deberán cumplir con requisitos que incluyen:

Tener entre 25 y 45 años y ser madre de familia .

y ser . Contar con identificación oficial (INE) física y vigente.

física y vigente. Presentar el acta de nacimiento de uno de sus hijos .

. Contar con un teléfono celular y un comprobante de domicilio.

Además del componente económico, el programa Tarjeta Rosa también ofrece servicios complementarios como asistencia dental, nutricional y médica a domicilio, apoyo vial y funerario, asesoría legal y asistencia en el hogar, sin que estos descuentos afecten el monto principal del recurso.

Si cumples con estos requisitos, no lo pienses más e inscríbete a este programa social. Se estima que decenas de miles de guanajuatenses podrán beneficiarse con este esquema en el transcurso del año.