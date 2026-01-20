¡No son un pájaro ni un avión! Estos son los cuatro perritos de apoyo emocional del AIFA; los primeros en todo México

Lomitos en el AIFA Estos son los cuatro perritos de apoyo emocional del Felipe Ángeles, primer aeropuerto en México en tener este tipo de medida. (Jennifer Garlem)

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hay un nuevo mamut... y no, no se trata de un reciente hallazgo fósil en la zona, la cual contiene uno de los mayores yacimientos de mamíferos prehistóricos en el mundo, sino de un nuevo integrante peludo y de cuatro patas.

Se trata de un bulldog francés, llamado como el ancestral paquidermo, el cual, junto a otros tres “lomitos”, conforma la primer camada de perros de apoyo emocional que existe en un aeropuerto en México.

En un recorrido realizado por CRÓNICA, se observó como los cuatro caninos son paseados por elementos de la Guardia Nacional por los pasillos del recinto, permitiendo que pasajeros de todas las edades, en especial menores de edad, se les acerquen para convivir o acariciarlos.

Lomitos de apoyo emocional en el AUFA, primer aeropuerto en México que implementa el programa y el quinto en el mundo. (Jennifer Garlem)

Conoce a los cuatro lomitos de apoyo emocional del AIFA

Un bulldog francés, un labrador, un perro salchicha y un samoyedo son el escuadrón de perritos de apoyo emocional que ronda, de manera adorable, el Felipe Ángeles.

Gracias a estos peludos, el AIFA pasa a ser no sólo el primer aeropuerto en México en tener este tipo de programa, sino también vuelve al país el quinto, después de Estados Unidos, Canadá, India y Turquía, en implementar esta medida, que ayuda a mejorar los niveles de estrés en los pasajeros.

Los perritos de apoyo emocional son:

Mamut, el bulldog francés del Felipe Ángeles

Mamut Este bulldog francés forma parte de la primera camada de perros de apoyo emocional en un aeropuerto de México. (Jennifer Garlem)

Tacho, el labrador del AIFA

Tacho Este labrador forma parte de la primera camada de perros de apoyo emocional en un aeropuerto de México. (Jennifer Garlem)

Delta, el perro salchicha de Santa Lucía

Delta Este perro salchicha forma parte de la primera camada de perros de apoyo emocional en un aeropuerto de México. (Jennifer Garlem)

Marshall, el samoyedo del aeropuerto

Marshall Este lomito de raza samoyedo es uno de los cuatro perritos de apoyo emocional del AIFA. (Jennifer Garlem)

¿Qué significa el chaleco azul de los perros de apoyo emocional del AIFA?

Los cuatro perritos de apoyo emocional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuentan con una pechera azul, cuya función es transmitir confianza y paz a los pasajeros que circulan diariamente en las instalaciones.

Para convivir con los “lomitos” sólo basta con acercárseles, ya que los efectivos de la Guardia Nacional te permitirán acariciarlos y jugar con ellos.

El teniente Francisco Vargas aseguró en entrevista con CRÓNICA que, en caso de que este programa piloto tenga éxito, se incrementará a 10 el número de perritos de apoyo emociona en el AIFA.