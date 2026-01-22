Gusano barrenador suma más de 14 mil casos en México

Ganado (Mark Stebnicki)

A 14 meses del primer registro del gusano barrenador del ganado (GBG) en México, el país ya acumula 14 mil 321 casos confirmados y 870 focos activos, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La situación ocurre en un contexto complejo, marcado por el avance de la plaga, la aceleración de medidas sanitarias y el impacto económico derivado del cierre comercial con Estados Unidos, lo que ha generado presiones inflacionarias en el sector pecuario, según especialistas.

Estados con mayor número de casos

Las entidades con mayor incidencia del gusano barrenador del ganado han sido:

Chiapas - 5,580

5,580 Oaxaca - 2,294

2,294 Veracruz - 2,150

2,150 Yucatán - 1,623

1,623 Tabasco - 1,109

1,109 Campeche - 706

706 Quintana Roo - 400

Más allá del ganado

El mayor número de casos se ha registrado en bovinos, con más de 10 mil 106 animales afectados, no obstante, el gusano barrenador ya ha alcanzado a otras especies como perros, gatos y aves, e incluso se han confirmado 105 casos de miasis en humanos.

Avance en plantas de dispersión

Ante el avance de la plaga, la Secretaría de Agricultura informó que la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, presenta un avance del 50 % y se prevé que entre en operación durante el primer semestre del año.

Una vez en funcionamiento, esta infraestructura permitirá liberar 100 millones de moscas estériles adicionales por semana, lo que duplicará la capacidad actual, que depende de especímenes importados desde Panamá, el único país que cuenta con una planta operativa de este tipo en la región.

Además, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, informó que ya existen centros de dispersión en Tuxtla Gutiérrez y Tampico, y que se proyecta la apertura de otro en Aguascalientes.

El especialista estimó que la erradicación total de la plaga podría tomar entre un año y medio y dos años, por lo que el objetivo inmediato es contener su propagación, especialmente hacia estados cercanos a la frontera norte.

Impacto económico y comercial

El cierre a la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos ha dejado sin salida comercial a más de 1.2 millones de cabezas de ganado entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa pérdidas estimadas en 1,448 millones de dólares, según cálculos del GCMA.

A su vez, advirtió que Estados Unidos también enfrenta afectaciones, ya que los productores y plantas procesadoras dejarían de generar más de medio millón de toneladas de carne, con pérdidas superiores a los 4 mil millones de dólares, en un contexto marcado por la peor sequía desde 1951 y una reducción histórica del inventario ganadero.

Finalmente, señaló que los costos adicionales por inspecciones sanitarias han superado los 90 millones de dólares, mientras que los ganaderos mexicanos han perdido otros 362 millones de dólares al verse obligados a comercializar su ganado en el mercado interno, donde el precio por cabeza es hasta 300 dólares menor.