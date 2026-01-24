IMSS Digital: fecha límite para registrar datos biométricos y no perder el pago de pensión en febrero 2026

Citas IMSS 2026: ¿Cómo agendar en línea? El IMSS te permite agendar tu cita médica en cualquier momento en que la necesites; conoce cómo hacerlo en línea (IMSS y Pexels)

Este 2026 no sólo trae un ajuste de montos por la inflación, sino un nuevo requisito tecnológico que ha generado dudas y cierta preocupación entre quienes han dedicado décadas al trabajo. Nos referimos al registro de datos biométricos dentro de la aplicación IMSS Digital, un paso clave en la modernización del sistema de seguridad social.

Se trata de un requisito que la institución ha establecido que, para evitar suspensiones o bloqueos en el pago de la pensión a partir de febrero de 2026.

Aunque el Instituto no ha señalado una fecha límite oficial con día exacto, en la práctica este requisito debe estar cumplido antes de que se procese el depósito del mes de febrero, ya que no hacerlo podría derivar en la retención del pago hasta que se regularice la situación.

Cómo y dónde hacer el registro

El trámite se realiza directamente desde la app IMSS Digital (disponible en Android y iOS) y requiere:

Tener la app actualizada a la versión que incluya la opción de registro biométrico.

a la versión que incluya la opción de registro biométrico. Ingresar con tu CURP y datos personales.

Capturar huella dactilar y reconocimiento facial siguiendo las instrucciones paso a paso.

Este proceso, aunque novedoso, no tiene costo y puede cumplirse desde casa con un teléfono compatible, siempre que se sigan las indicaciones de iluminación y posicionamiento de la cámara para una lectura correcta.

¿Cuál es la fecha límite?

Aunque el IMSS no ha publicado oficialmente un día específico para concluir el registro biométrico, trabajadores del sistema social y expertos consultados señalan que el plazo práctico es antes de la dispersión del pago de febrero 2026, ya que esta validación puede condicionar la entrega de los recursos.

Es decir, no completar el registro antes de que el IMSS procese el pago de pensión de febrero podría generar la suspensión temporal del depósito, algo que miles de jubilados quieren evitar a toda costa.

¿En qué consiste el registro de datos biométricos?

El registro exige que pensionados, tanto de la Ley 73 como de la Ley 97, vinculen su identidad física con su expediente digital en la app IMSS Digital. Este proceso incluye la captura de huella dactilar y reconocimiento facial o foto del rostro.

Todo esto para confirmar que quien cobra la pensión es el titular legítimo del derecho, y así evitar fraudes, suplantaciones de identidad y cobros indebidos dentro del sistema.

La actualización viene en un momento en que la digitalización del IMSS se ha acelerado, y busca replicar estándares de seguridad similares a los que usa la banca privada para proteger los datos de los derechohabientes.

¿Qué pasa si no hago el registro de datos biométricos?

La respuesta del IMSS es más clara cuando se explica qué podría suceder si el pensionado no termina el proceso biométrico antes de febrero:

Suspensión del pago de la pensión

Es la consecuencia más significativa y que más preocupa a jubilados; sin la verificación de identidad, el sistema puede bloquear el depósito mensual para evitar posibles cobros indebidos.

Bloqueo de acceso a información financiera

La persona pierde la capacidad de consultar saldos, movimientos o gestionar datos relacionados con su pensión desde la app.

Sin acceso a la Cédula Digital de Salud

Esta herramienta, que permite ver historial médico, recetas y otras funciones, también quedará inhabilitada sin el registro biométrico.