Mundial Social 2026: fechas, categorías y cómo participar en los mundialitos en todo el país

El balón ya empezó a rodar rumbo al Mundial de 2026, y México quiere que nadie se quede fuera. Como parte del Mundial Social 2026, el Gobierno de México presentó 74 Mundialitos y Copas de Futbol que se realizarán a lo largo del año en los 32 estados del país, con torneos dirigidos a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Las copas que integran el Mundial Social 2026

De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Mundial Social será la cantera de futbol más grande de México, y estará integrada por seis grandes torneos:

Copa Escolar

Copa Conade

Copa Paralímpica

Copa Barrio

Copa Edad de Oro

Copa Trabajadores

Tan solo en la Copa Escolar se espera la participación de 22 millones de estudiantes, distribuidos en más de 125 mil equipos de 25 mil escuelas y en la Copa Conade se esperan unos 10 mil 500 equipos con 200 mil jugadores de 13, 14 y 15 años.

¿Cómo participar en los Mundialitos?

Copa Escolar (SEP)

Las inscripciones abrirán el 2 de febrero.

Podrán participar estudiantes de:

Primaria (9 a 12 años), en equipos de 5 jugadores

(9 a 12 años), en equipos de 5 jugadores Secundaria (13 a 15 años) en equipos de 5 jugadores

(13 a 15 años) en equipos de 5 jugadores Bachillerato (15 a 18 años), en equipos de 11 jugadores

Las competencias se realizarán entre febrero y marzo; la etapa nacional será en abril y la final se jugará el 6 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Mundialitos del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social organizará:

Futsal Femenil Sub-21 (Mujeres menores de 21 años)

(Mujeres menores de 21 años) Futbol sin correr (Adultos de 50 a 59 años y de 60 a 69)

(Adultos de 50 a 59 años y de 60 a 69) Futbol IMSS T21 (Adolescentes y adultos con síndrome de Down)

Copa internacional Street Child United (Niños de todo el mundo)

El registro estará abierto del 26 al 30 de enero a través del sitio oficial del IMSS.

Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres

Organizado por la Secretaría de las Mujeres, la convocatoria se publicará el 9 de febrero, el registro será del 2 al 15 de marzo y la final se disputará los días 24 y 25 de octubre. Además, se impartirán talleres deportivos en los Centros LIBRE para Mujeres.

Copa FutBotMx

A cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el torneo combina futbol y tecnología, cuenta con 55 equipos registrados y se desarrolla en 55 sedes. La final se realizará del 24 al 26 de junio.

Jornada Nacional de Futbol para las Juventudes

Organizada por el Imjuve, se llevará a cabo el 26 de marzo con torneos de cascaritas y dominadas en canchas recuperadas. Se estima la participación de al menos 500 mil jóvenes en todo el país.

Un Mundial que se juega en todo México

La coordinadora del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, destacó que el objetivo principal del Mundial Social es que el futbol llegue a todos los rincones del país y se convierta en una oportunidad real para descubrir talento.

Con esta estrategia, el Gobierno de México busca que el Mundial 2026 no solo se viva en los estadios, sino también en escuelas, barrios y comunidades, haciendo del futbol una herramienta de inclusión, identidad y participación social.