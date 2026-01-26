Plan Maestro del SAT 2026: estrategias, medidas y novedades para recaudar 5.8 billones de pesos

Plan Maestro SAT 2026 El Servicio de Administración volverá a endurecer sus medidas de fiscalización para incrementar la recaudación de impuestos este 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) finalmente publicó lo que llama su “Pla Maestro” para conseguir una nueva cifra récord de recaudación de impuestos en todo el país. Como ya lo había adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución se enfocará principalmente en combatir la emisión de facturas falsas a través de las llamadas “factureras”.

¿Qué es el Plan Maestro del SAT 2026?

A principios de este mes de enero, el SAT informó que el Gobierno Federal alcanzó una recaudación de más de 6 billones de pesos en 2025, lo que significó un incremento del 4.8% con respecto al 2024. También, destacó que las cifras han ido incrementando de forma gradual desde el 2019 y que su nuevo objetivo es alcanzar los 5.8 billones.

Este “Plan Maestro” se refiere a las estrategias tangibles que se pondrán en práctica durante todo este año para alcanzar la mayor parte de recursos posibles al Gobierno Federal. Esta, estará centrada en tres ejes, destacando el combate a la compra y emisión de facturas falsas así como un esquema de fiscalización más estricto en sectores como las aduanas.

¿Cómo me afecta o beneficia al Plan Maestro del SAT?

Tal como ha ocurrido en años recientes, el SAT buscará hacer más estrictas sus revisiones de personas y empresas contribuyentes que realicen prácticas indebidas como:

Simulación de deducciones

Ingresos no declarados

Abuso de estímulos fiscales

Importación de productos por debajo del precio del mercado

Operaciones a través de paraísos fiscales

Entre otras. En caso de requerirlo, el SAT realizará acciones coordinadas para identificar, desarticular y sancionar esquemas de evasión.

SAT irá en contra de las “factureras”

De acuerdo con el Gobierno de México, las EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), son una de las principales áreas de oportunidad para recaudar mayores impuestos.

Esta práctica consiste en pagar para recibir una factura por un servicio que no existe. La factura después se registra en su contabilidad de forma que manipula sus utilidades o hace solicitudes de devolución de impuestos que no son procedentes, por lo que consiste en un delito fiscal grave.

La emisión de facturas falsas puede resultar en:

visitas domiciliarias específicas

denuncia ante el Ministerio Público

Negación de inscripción de la empresa al Registro Federal de Contribuyente

Suspensión de la posibilidad de facturación

Consulta todos los detalles del Plan Maestro del SAT 2026 en su sitio oficial.