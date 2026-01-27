¿Quién es el dueño del Monte de Piedad y quiénes son los líderes de la huelga en el sindicato?

Nacional Monte de Piedad El presidente del patronato y el líder sindical son dos de las figuras clave en la huelga del Nacional Monte de Piedad.

La huelga en Nacional Monte de Piedad continúa afectando a miles de trabajadores así como a las personas que tienen empeñadas algunas de sus pertenecías. La institución con más de 200 años de existencia vive uno de sus momentos más complicados y de incertidumbre mientras se buscan las negociaciones entre los líderes del sindicato y los representantes del patronato. Esto es lo que tienes que saber sobre las partes involucradas en el conflicto laboral.

¿Quién es el dueño del Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad no pertenece a un dueño privado ni a un grupo empresarial. Se trata de una Institución de Asistencia Privada con más de 250 años de historia, cuyo objetivo es brindar servicios de empeño y crédito prendario con fines sociales.

La institución es administrada por un patronato, integrado por consejeros que no son propietarios, sino responsables de la dirección y supervisión de la operación conforme a su carácter asistencial.

Algunas de las figuras principales del patronato son José Antonio Palacios Pérez, presidente y máxima autoridad dentro del patronato del Nacional Monte de Piedad. Encabeza la definición de las políticas generales y la supervisión estratégica de la institución así como Pedro Romero de Terreros Gómez Morín, quien forma parte de la familia descendiente del fundador histórico del Monte de Piedad y tiene un papel clave en la administración y continuidad institucional.

Desde octubre de 2025, el Nacional Monte de Piedad enfrenta un nuevo conflicto laboral con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que estalló una huelga en más de 300 sucursales del país. El sindicato acusa a la administración de violaciones sistemáticas al Contrato Colectivo de Trabajo, acoso laboral y despidos injustificados, además de intentar modificar o liquidar el contrato colectivo bajo el argumento de problemas financieros.

¿Quién es Arturo Zayún González?: líder sindical del Monte de Piedad

En contra parte, Arturo Zayún González aparece como el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y como figura central de la huelga tras anunciarla formalmente.

Zayún ha señalado públicamente que el conflicto se arrastra desde hace varios años, principalmente por los intentos de la institución de modificar o liquidar el contrato colectivo bajo el argumento de inviabilidad financiera. También ha sido el principal vocero del sindicato en mesas de negociación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante el Tribunal Federal Laboral, insistiendo en el respeto íntegro al CCT y al convenio firmado en marzo de 2024.

Además, destacan otros nombres como el de Mario López Marrufo y de Naum Jonathan Licea, ambos secretarios generales de diferentes secciones por su capacidad de movilización y de convocatoria para mantener la huelga vigente hasta el momento.