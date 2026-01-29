Descuento INAPAM en Chedraui febrero 2026: cómo ahorrar en tus compras

Promociones Chedraui para adultos mayores con credencial Fotoarte: La Crónica

Los adultos mayores forman parte de uno de los sectores más vulnerables en México, por lo que el INAPAM continúa su labor en favor de la calidad de vida de estas personas. Por ello, la intiitución confirmó un nuevo beneficio que puede representar un alivio económico para millones de personas mayores de 60 años con credencial vigente: un descuento especial en compras dentro de los supermercados Chedraui durante febrero de 2026.

Este beneficio forma parte del catálogo de beneficios 2026 del INAPAM, un programa que reúne distintos descuentos, promociones y facilidades en servicios para que la población adulta mayor pueda enfrentar con mayor tranquilidad los gastos habituales.

¿Qué descuento ofrece Chedraui?

De acuerdo con la información oficial y confirmada por el propio INAPAM, durante todo febrero de 2026 las personas adultas mayores con credencial podrán acceder a un descuento del 5% en alimentos en las tiendas Chedraui de todo el país. Este porcentaje se aplica de forma directa al presentar la credencial en la caja al momento de pagar.

Este tipo de convenios busca ampliar las oportunidades de ahorro para quienes, por su edad u otras circunstancias, procuran administrar con cuidado su presupuesto familiar. El descuento es especialmente útil para compras de despensa, productos básicos y alimentos de consumo recurrente.

La credencial del INAPAM es un documento oficial que NO tiene costo y que se expide a todas las personas mayores de 60 años que acuden a un módulo autorizado para tramitarla, presentando documentos de identidad y de domicilio.

El convenio con Chedraui se suma a otros beneficios incluidos en el directorio 2026, que ya contempla descuentos en tiendas como La Comer, Elpunto, supermercados locales y otros comercios que aceptan la credencial para otorgar ventajas económicas directas.

¿Qué tienes que hacer para aprovecharlo?

Para acceder al descuento del 5% en Chedraui, los adultos mayores solo necesitan:

Contar con su credencial INAPAM vigente .

. Presentarla al momento de pagar en la caja del supermercado .

. Conocer que la promoción es válida durante febrero de 20

26 en todas las tiendas de la cadena que aplican el beneficio.

No hay requisitos adicionales ni trámite extra para acceder al descuento. El objetivo es que el apoyo sea directo, simple y accesible para quienes lo necesitan.