¿Por qué estalló la huelga en el Monte de Piedad?: salarios, contratos y el conflicto de fondo

Origen de la huelga en el Monte de Piedad La huelga del Monte de Piedad alcanzará pronto los cuatro meses, más de cien días desde su comienzo; trabajadores del sindicato anunciaron que el paro continuará hasta que la institución cumpla sus exigencias.

El día de ayer, miércoles 28 de enero, se llevó a cabo otra mesa de diálogo entre los representantes sindicales que mantienen la huelga en el Monte de Piedad y la administración de la institución, con el propósito de avanzar en las negociaciones de un acuerdo que beneficiara ambas partes.

No obstante, la reunión ante instancias de conciliación no derivaron las soluciones esperadas por el sindicato, por lo que sus representantes anunciaron que la huelga continuará, a pesar de que han pasado más de cien días desde su comienzo el 1° de octubre del 2025.

También, los trabajadores del sindicato convocaron a una marcha nacional con el objetivo de evidenciar sus exigencias en todo el país, entre las que destaca el respeto a sus derechos laborales, a la vez que pretenden solicitar a la población mayor solidaridad por su causa.

¿Cuál fue la razón por la que surgió la huelga de trabajadores en el Monte de Piedad?

La huelga no fue provocada por un hecho reciente, sino que es el resultado de una tensión acumulada durante años tras intentos de la institución por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), además de que ha hecho reducciones al personal y negado la remuneración de jornadas de trabajo ampliadas.

A inicios del año antepasado, el 15 de febrero de 2024, los trabajadores del sindicato en el Monte de Piedad realizaron una huelga que reclamó la firma de un convenio en el que también hubo despidos y se eliminaron prestaciones.

La mencionada huelga finalizó al mes, durante marzo de ese año, luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección, además de firmar diversos acuerdos y mecanismos de flexibilización por parte del sindicato que podría mejorar la relación bilateral.

Sin embargo, la institución se dedicó a romper los acuerdos realizados e incluso presentó una demanda contra el sindicato en agosto del año pasado, puesto que la existencia del grupo sindicalizado presenta una amenaza a su esquema financiero-empresarial, lo que se tomó como una violación contractual y encendió la indignación que llevó al estallido de la huelga hoy presente.

Trabajadores en huelga en el Monte de Piedad: las soluciones que piden para levantar el paro

Actualmente, los trabajadores reportan principalmente el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024 —tras la huelga anterior—, violaciones sistemáticas al CCT (Contrato Colectivo de Trabajo) y una serie de prácticas laborales que, según reportan, deterioraron las condiciones de trabajo.

Durante la movilización, han reportado despidos injustificados, hostigamiento laboral, ampliación de la jornada sin una renumeración económica y reducción de prestaciones pactadas anteriormente.

Debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, se le exige una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como sus salarios.

En contraste, los trabajadores piden incrementos salariales y respeto al contrato de trabajo, además de la reinstalación de los despedidos injustificados realizados hasta ahora.

¿Cuáles son los avances en la huelga del Monte de Piedad?

Hasta el momento, la huelga se mantiene presente y líderes del sindicato convocaron a una marcha nacional para este jueves 29 de enero, con el objetivo de evidenciar la importancia de sus exigencias y solicitar la solidaridad de la población mexicana.

Esta decisión fue tomada después de que, en la última mesa de diálogo que se llevó a cabo el día de ayer, la institución mantuviera su postura.

“Mientras no tengamos un buen acuerdo y el Patronato diga que va a tener un respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros vamos a seguir aquí en la lucha”, declaró el delegado sindical en Monclova, recordándole a los medios que existen más de 300 sucursales cerradas en todo México.

La huelga del Monte de Piedad tiene su impacto también en la población general del país, principalmente durante esta ‘cuesta de enero’, pues es la época en la que el uso de las casas de empeño crece hasta un 30%, mas el paro actual de la institución ha pausado más de siete millones de préstamos.