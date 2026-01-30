Huelga en el Monte de Piedad: ¿Dónde puedo realizar mis pagos?

Pagos Monte de Piedad Las sucursales se mantienen cerradas debido al paro de trabajadores que se encuentra vigente por conflictos contractuales.

Desde el 1 de octubre de 2025, el Nacional Monte de Piedad enfrenta una huelga nacional de trabajadores que ha provocado el cierre temporal de sus más de 300 sucursales en todo México y la suspensión de atención al público en ventanilla. A pesar de esta interrupción, la propia institución ha comunicado las opciones disponibles para que los clientes puedan cumplir con sus pagos de refrendos, abonos o desempeño sin pérdida de sus prendas.

¿Dónde se puede pagar en el Monte de Piedad mientras está la huelga?

A pesar del paro, las personas pueden realizar sus pagos para no correr el riesgo de perder sus empeños. Para eso, la institución ha puesto a disponibilidad de las personas usuarias diferentes métodos.

Pago en línea desde el sitio web y la app oficial

El Monte de Piedad ha habilitado sus plataformas digitales para que los usuarios puedan consultar y pagar sus boletas de empeño sin acudir a una sucursal física. Los canales oficiales son:

Mi Monte Web : Pago a través del portal web oficial con número de contrato y tarjeta asociada.

: Pago a través del portal web oficial con número de contrato y tarjeta asociada. Mi Monte App: Aplicación móvil disponible para consultar boletas activas y realizar el pago correspondiente.

Estos medios permiten hacer refrendos y pagos de desempeño, y la confirmación de la operación queda registrada para efectos de conservar las prendas y evitar penalizaciones por atraso.

Estimado cliente.

Ante la suspensión de nuestro servicio, les recordamos que usted cuenta con estos beneficios.

Agradecemos su comprensión y preferencia. pic.twitter.com/gmIivFUmUT — NMontePiedad (@NMontePiedad) November 18, 2025

Pagos en bancos y tiendas de conveniencia

Para clientes que prefieren canales físicos distintos a las sucursales del Monte de Piedad, también están disponibles:

Banca en línea y sucursales de Citibanamex : Permite hacer pagos mediante banca electrónica o directamente en ventanilla, utilizando la referencia de contrato generada en la app o el portal.

: Permite hacer pagos mediante banca electrónica o directamente en ventanilla, utilizando la referencia de contrato generada en la app o el portal. Tiendas OXXO: Los pagos se pueden realizar en efectivo en cualquier sucursal OXXO con la referencia de pago del contrato; el servicio aparece en caja como “Monte de Piedad Pagos en Línea”.

La institución confirmó que las comisiones por pago en Banamex y tiendas de conveniencia han sido condonadas de forma temporal como medida de alivio para los clientes ante la huelga.

Transferencia SPEI

Otra forma de cumplir con obligaciones de pago es mediante transferencia electrónica de fondos (SPEI) utilizando la referencia única que genera la plataforma digital del Monte de Piedad. Esto facilita que el cliente pueda hacer pagos desde cualquier banco sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal cerrada por la huelga.