Así funcionará el nuevo esquema de inversión mixta: alcanzará los 1.7 billones en 2026... y se usará para estos proyectos

Inversión histórica El Gobierno mexicano pondrá en marcha un ambicioso proyecto de inversión en 8 sectores claves del país, mediante un esquema mixto. (Cuartoscuro)

A partir de este 2026, México pondrá en marcha el Nuevo Fondo de Inversión Mixta, un esquema que combinará recursos públicos y privados para detonar la construcción de infraestructura estratégica sin comprometer las finanzas públicas.

El fondo alcanzará este año 1.7 billones de pesos, de los cuales 975.5 mil millones provendrán de inversión pública, ya contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 722 mil millones de capital privado.

En conjunto, permitirá aumentar 74 por ciento la inversión en infraestructura a lo largo de todo el territorio nacional, casi el doble de lo inicialmente previsto para ese año.

Los recursos se concentrarán principalmente en energía, trenes y carreteras, aunque también habrá inversiones en puertos, salud, obras hidráulicas, educativas y aeroportuarias.

A mediano plazo, se estima que, entre 2026 y 2030, la inversión mixta supere los 5.6 billones de pesos.

¿Cómo funcionará el nuevo esquema de inversión mixta?

A diferencia de las antiguas Asociaciones Público-Privadas, el nuevo modelo contempla tasas de interés más bajas, elimina concesiones de largo plazo consideradas desventajosas y comparte riesgos y beneficios entre el Estado y la iniciativa privada, con el objetivo de que las obras generen crecimiento económico y bienestar social.

En estas inversiones mixtas, el Estado define las reglas de operación y los objetivos; además de que se comparten los beneficios; no se depende sólo del presupuesto en los proyectos; se protegen las finanzas públicas y se colocan como prioridades el Bienestar social y la soberanía.

¿Cuánto dinero tendrá el nuevo fondo de inversión mixta?

Para 2026, el fondo alcanzará 1.7 billones de pesos, una cifra histórica:

975.5 mil millones de pesos provendrán de inversión pública, ya contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, equivalentes al 2.5 por ciento del PIB.

722 mil millones de pesos corresponderán a inversión privada, alrededor del 1.9 por ciento del PIB.

En conjunto, el esquema permitirá incrementar 74 por ciento la inversión en infraestructura estratégica, casi el doble de lo inicialmente presupuestado para ese año.

Los recursos se concentrarán en ocho rubros prioritarios:

Energía: 54.15% del total (919.1 mil millones de pesos).

Trenes: 15.63% (261.3 mil millones).

Carreteras: 13.94% (236.6 mil millones).

Puertos: 6.48% (109.9 mil millones).

Salud: 6.23% (105.7 mil millones).

Infraestructura hidráulica: 2.83% (48 mil millones).

Obras educativas: 0.34% (5.7 mil millones).

Aeropuertos: 0.04% (679 millones de pesos).

Las estimaciones oficiales indican que entre 2026 y 2030 la inversión mixta podría superar los 5.6 billones de pesos, consolidando al fondo como uno de los principales motores de obra pública y crecimiento económico del sexenio.

¿En qué se diferencia este esquema de las APP del pasado?

Este nuevo modelo se presenta como una ruptura frente a las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP), que fueron criticadas en los sexenios anteriores:

Antes, con las APP, existían:

Tasas de interés elevadas.

Concesiones extensas, en algunos casos hasta por 20 años.

Altos costos para el Estado y presión sobre las finanzas públicas.

Ahora, con el Nuevo Fondo de Inversión Mixta:

Tasas de interés más bajas.

No se otorgarán concesiones consideradas leoninas.

Mayor protección al erario.

Riesgos y beneficios compartidos entre el sector público, empresarios y la sociedad.

Durante la presentación de este plan plan, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, mediante el mismo, se podrá potenciar la inversión pública en el país.

“Cuando la inversión pública es mayor en carreteras, en hospitales, en escuelas, en energías, en agua, o sea lo que llamamos infraestructura, que quiere decir las necesidades de caminos, de energía, de agua, todos lo equipos, todos los caminos que se requieren para el desarrollo del país”, aseveró la mandataria.

“Entre mayor inversión hay de esto, hay mayor crecimiento de la economía”.