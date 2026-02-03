De trenes a Salud: Gobierno anuncia 5.6 billones de pesos en inversión histórica; atenderá estos 8 sectores clave

Plan de inversión De trenes a aeropuertos, pasando por el sector salud y la educación, el Gobierno anunció una inversión pública histórica de 5.6 billones de pesos. (Cuartoscuro)

De aeropuertos a trenes, pasando por el sector salud, la educación y la salud, el Gobierno federal anunció una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en 8 sectores clave del país, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la distribución de la riqueza entre la población.

Lo anterior se realizará mediante el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual fue presentado formalmente en la conferencia mañanera de este martes 3 de febrero por la Secretaría de Hacienda, después de haber estado sometido a varios meses de trabajo.

Dicho plan está enfocado en invertir, de 2026 a 2030, la citada cantidad de recursos, que serán tanto públicos como mixtos, para potenciar el desarrollo Económico del territorio nacional.

El titular de la referida dependencia, Édgar Amador Zamora, explicó que, para lograr esto, se debe partir de dos pilares: el crecimiento económico basado en el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo con bienestar, consistente en servicios básicos, vivienda y conectividad. Ambos con el eje rector de la inversión pública.

Los 8 sectores estratégicos a los cuales se les invertirá los 5.6 billones de pesos, que serán públicos y mixtos, son los siguientes:

Energía

Trenes

Carreteras

Puertos

Salud

Agua

Educación

Aeropuertos

Inversión histórica El Gobierno federal anunció que habrá una inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura y sectores clave de la economía. (Presidencia)

Respecto a los recursos mixtos que habrá en esos 5.6 billones de pesos de inversión, Hacienda explicó que se hará mediante un modelo distinto al de las concesiones y las asociaciones público privadas, las cuales existían anteriormente. Ahora, será mediante un modelo donde se privilegiará la rectoría del Estado.

En estas inversiones mixtas, el Estado define las reglas de operación y los objetivos; además de que se comparten los beneficios; no se depende sólo del presupuesto en los proyectos; se protegen las finanzas públicas y se colocan como prioridades el Bienestar social y la soberanía.

“Vamos a potenciar la inversión pública”, destaca Sheinbaum

Durante la presentación del plan, el cual se ha estado trabajando durante varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, mediante el mismo, se podrá potenciar la inversión pública en el país.

“Cuando la inversión pública es mayor en carreteras, en hospitales, en escuelas, en energías, en agua, o sea lo que llamamos infraestructura, que quiere decir las necesidades de caminos, de energía, de agua, todos lo equipos, todos los caminos que se requieren para el desarrollo del país", aseveró la mandataria.

“Entre mayor inversión hay de esto, hay mayor crecimiento de la economía".

La titular del Ejecutivo resaltó que durante mucho tiempo se pensó que el crecimiento económico, medido a través del PIB, lo era todo, sin tomar en cuenta la distribución de la riqueza ni el bienestar social.

Con este plan, indicó Sheinbaum, habrá crecimiento y desarrollo con justicia social, además de manera sustentable y sin dañar al medio ambiente.