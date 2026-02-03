Huelga en el Monte de Piedad 2026: ¿Perderé mis prendas si no pago el empeño?

Huelga en el Nacional Monte de Piedad Fotoarte: La Crónica

Cuando una casa de empeño cierra sus puertas de forma temporal, la primera preocupación es casi automática: “¿Y mi tele, mi joya, mi herramienta… la voy a perder?”

En medio del paro laboral que mantiene cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad, miles de personas se han hecho exactamente esa pregunta. La incertidumbre creció porque muchos clientes no pueden acudir físicamente a refrendar o recuperar sus artículos.

La institución finalmente aclaró el panorama y el mensaje es contundente: nadie perderá sus prendas durante este periodo extraordinario. Aquí te explicamos, paso a paso y sin tecnicismos, qué significa esto para tu bolsillo y tus pertenencias.

¿Puedo perder mi prenda si no pago?

La respuesta es: No. El Monte de Piedad informó que, aunque las sucursales están cerradas, los contratos de empeño mantienen las mismas condiciones originales, pero con una medida de protección adicional: Se extendieron las fechas de comercialización. Esto significa que:

Tus prendas no pueden pasar a venta

No se subastarán

No se rematarán

No perderás tu derecho a recuperarlas

Durante este periodo extraordinario, ningún artículo empeñado será comercializado, incluso si la fecha de refrendo ya venció. En términos simples: tus cosas están resguardadas.

¿Se siguen generando intereses?

Sí, los intereses pueden acumularse si no pagas, por eso conviene refrendar.

¿Qué pasa con los plazos del contrato?

Para quienes siguen preocupados, la institución activó dos medidas temporales:

Extensión automática de fechas

Se recorren los tiempos límite para evitar que el cliente pierda la prenda por falta de pago.

Refrendo adicional sin penalización

Se otorga un periodo extra para regularizarse cuando el servicio presencial se reanude.

Esto funciona como un “colchón” financiero para quienes no han podido pagar.

Entonces… ¿Tengo que pagar o no?

Aquí es donde conviene ser realistas. No pagar no implica perder la prenda ahora, pero sí puede generar intereses acumulados más adelante. Por eso, el propio Monte de Piedad recomienda mantenerse al corriente si es posible, usando medios alternos.

¿Cuánto tiempo tengo de prórroga?

Las fechas fueron extendidas automáticamente; puedes consultar tu contrato en línea.

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es, sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Así, cuando el servicio vuelva a la normalidad, podrás recuperar tu artículo sin cargos extras ni complicaciones.

¿Y si tengo dudas sobre mi contrato?

Pero si hasta este punto aún tienes algunas dudas sobre tus empeños, la institución mantiene abiertos:

Teléfonos de atención

Correo electrónico

Redes sociales oficiales

Si no estás seguro de tu fecha o monto, lo más inteligente es preguntar antes de dejar pasar más tiempo.

¿Mis artículos están seguros?

Sí, permanecen resguardados hasta que se normalice el servicio.