Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cuál es el único servicio disponible para los usuarios?

Tras la huelga en el Monte de Piedad, este es el único servicio disponibles para todos sus usuarios Fotoarte: La Crónica

Desde el 1 de octubre de 2025, el Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones de asistencia social y financiera más antiguas del país, permanece en una situación excepcional: más de 300 sucursales están cerradas por una huelga nacional del sindicato de trabajadores, y aún no hay un acuerdo definitivo a la vista.

Este conflicto, que ha entrado en 2026 sin resolverse, está afectando a empleados, clientes y comunidades que dependen de los servicios de empeño para resolver emergencias económicas. No obstante, hay un único servicio que se mantiene vigente y en esta nota te explicamos cuál es y cómo puedes aprovecharlo.

¿Qué servicios del Monte de Piedad siguen disponibles durante la huelga?

Aunque todas las sucursales físicas siguen cerradas y con cortinas abajo, el Monte de Piedad mantiene disponibles algunos canales de atención para clientes:

Consulta telefónica y por correo para resolver dudas sobre prendas y préstamos.

para resolver dudas sobre prendas y préstamos. Líneas oficiales de atención para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales.

para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales. Atención en redes sociales, donde la institución informa que no se deben tomar en cuenta canales no oficiales.

La casa de empeño también ha publicado mensajes de agradecimiento por la confianza y la paciencia de sus usuarios, prometiendo que “siguen trabajando para abrir nuestras puertas pronto”.

¿Qué pasa con los empeños y pagos mientras hay huelga?

El cierre de sucursales complica la vida diaria de quienes tienen bienes empeñados o que necesitan refrendar sus préstamos, pero existen opciones prácticas para mantenerse al día con las obligaciones:

Pago en tiendas OXXO: con referencia de pago del Monte de Piedad.

Refrendo a través de la app o portal web (“Mi Monte App” / “Mi Monte Web”).

Refrendo a través de Banamex o transferencias SPEI generando números de referencia desde los servicios digitales.

Aunque los locales físicos están en paro, estas alternativas permiten sostener los pagos y evitar atrasos que puedan aumentar los intereses o perder prendas empeñadas debido al incumplimiento de refrendos.

¿Cómo inició la huelga del Monte de Piedad?

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando trabajadores sindicalizados del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamos Prendarios estallaron el paro en todas las sucursales del país, acusando incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), falta de respeto a antigüedad y promociones, condiciones laborales injustas y la intención de modificar derechos adquiridos.

Desde entonces, a lo largo de más de 100 días de huelga, las mesas de negociación entre la administración y el sindicato han fracasado una y otra vez, con la ausencia de avances concretos y múltiples reuniones que no han logrado destrabar el conflicto.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores? (@perezdepadre)

Los trabajadores denunciaron que la administración intenta eliminar o debilitar cláusulas protectoras en el contrato colectivo y que se han violado acuerdos pactados tras paros laborales anteriores. Por su parte, la empresa sostiene que ha cumplido lo pactado y atribuye la huelga a decisiones del sindicato.

El cierre de sucursales afecta a miles de usuarios que dependen de estos servicios para liquidez inmediata. Millones de pesos en pérdidas para una institución que tradicionalmente funciona como red de crédito social sin fines de lucro.

¿Qué buscan los trabajadores y por qué sigue el paro?

El sindicato ha reiterado sus demandas principales, que incluyen:

Mejoras salariales.

Reinstalación de empleados despedidos.

Respetar completamente el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Garantizar condiciones laborales dignas y equitativas.

Mientras tanto, miles de trabajadores sindicalizados enfrentan meses sin salario ni prestaciones, lo que repercute en su bienestar y en el de sus familias.