Pensión de viudez del IMSS: requisitos actualizados y cómo iniciar trámite paso a paso

Pensión por vuidez IMSS 2026 Fotoarte: La Crónica

Miles de jefas y jefes de familia que han sufrido la pérdida de su cónyuge tendrán un apoyo este 2026, ya que la Pensión de Viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se puede tramitar sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de matrimonio o concubinato con la persona asegurada antes de su fallecimiento.

Esta modificación fue impulsada por un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elimina una de las barreras más controversiales que durante años dejó fuera del sistema de seguridad social a muchas mujeres y hombres que dependían económicamente de su pareja.

¿Qué cambió en la pensión de viudez del IMSS en 2026?

Tradicionalmente, para acceder a la Pensión de Viudez del IMSS era necesario demostrar no solo el vínculo con el trabajador fallecido, sino también que ese vínculo había tenido cierta duración mínima (por ejemplo, más de seis meses de matrimonio). La Segunda Sala de la SCJN determinó que ese requisito violaba principios constitucionales de igualdad, no discriminación y acceso a la seguridad social, por lo que ordenó eliminarlo y obligó al IMSS a ajustar sus procedimientos.

El fallo, resultado de varias revisiones de amparo, señala que la duración del matrimonio o concubinato no puede ser condicionante para que una persona reciba la pensión de viudez, ya que este derecho surge desde el momento mismo del deceso de la persona asegurada y su objetivo es proteger económicamente al sobreviviente.

Este cambio, vigente desde este año, representa un avance significativo en la protección social, puesto que abre el acceso a personas que antes veían su solicitud rechazada por cuestiones de tiempo en el vínculo familiar.

¿Qué requisito eliminó la Suprema Corte para la pensión de viudez del IMSS?

El requisito del tiempo mínimo de matrimonio se percibía como una barrera administrativa que dejaba fuera a personas que, aunque eran económicamente dependientes de su cónyuge o pareja, no habían tenido la duración mínima exigida. Por ejemplo:

Parejas casadas pocos meses antes del fallecimiento

Concubinos con dependencia económica

Relacionados que no contaban con hijos pero sí con convivencia

En este sentido, la Suprema Corte determinó que limitar el acceso a la pensión con base en la duración del vínculo vulnera derechos fundamentales y contradice el principio de protección social universal. De este modo, el IMSS ya no puede negarla por ese motivo.

Esto significa que, mientras se cumpla con la acreditación del vínculo (acta de matrimonio o constancia de concubinato), la persona viuda puede solicitar y recibir este apoyo sin importar cuántos años haya durado esa unión.

Requisitos actuales para solicitar la pensión de viudez

Aunque se ha eliminado el condicionante del tiempo de matrimonio, para 2026 el IMSS mantiene otros requisitos legales básicos que se enfocan en verificar la relación familiar y la situación del asegurado fallecido. Entre ellos están:

Acta de defunción del asegurado o pensionado.

Documento que acredite el vínculo (acta de matrimonio o constancia de concubinato).

Identificación oficial vigente de quien solicita la pensión.

CURP y Número de Seguridad Social (NSS).

Solicitud de pensión presentada ante ventanilla del IMSS o vía digital.

La finalidad de estos requisitos es garantizar la autenticidad de la solicitud, no restringir el acceso por criterios temporales.

¿Desde cuándo se aplica este cambio en el IMSS?

El cambio está vigente en 2026, tras la obligación legal impuesta al IMSS por el fallo de la Corte.

¿Puedo acceder si era concubino y no me casé?

Sí, siempre que puedas acreditar legalmente el concubinato con el asegurado al momento de su fallecimiento.

¿Cómo se calcula la pensión de viudez en 2026?

Si bien el principal cambio fue la eliminación del requisito de tiempo de matrimonio, las reglas de cálculo de la pensión siguen basadas en la legislación vigente. Generalmente, la pensión de viudez equivale aproximadamente al 90% de la pensión que el trabajador fallecido recibía o habría recibido por invalidez, vejez o cesantía, dependiendo del régimen (Ley 73 o Ley 97).

Por ejemplo, si al trabajador le correspondían 10 mil pesos mensuales de pensión, su viuda o viudo podría recibir alrededor de 9 mil pesos al mes.

Este cambio también sienta un precedente para otras políticas de seguridad social en México, en donde los criterios de igualdad y no discriminación se vuelven pilares en la interpretación de la ley.