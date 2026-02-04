Modalidad 40 IMSS 2026: cuánto cuesta pagar semanas cotizadas este año

Modalidad 40 IMSS 2026 Fotoarte: La Crónica

Si estás pensando en tu retiro, conoces tu historial de semanas cotizadas o simplemente quieres asegurarte de recibir una mejor pensión en el futuro, probablemente hayas escuchado hablar de la Modalidad 40 del IMSS.

Este esquema, también conocido como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a personas que ya no cotizan con un patrón seguir pagando semanas cotizadas por su cuenta, con la ventaja de mejorar el cálculo de su pensión al momento de jubilarse.

Pero, ¿cuánto cuesta realmente este beneficio en 2026? ¿Quién puede acceder? ¿Vale la pena pagar por semanas cotizadas en esta modalidad? Aquí te lo explicamos de forma clara, detallada y humana.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y cómo puede ayudarte?

La Modalidad 40 es una opción para quienes dejan de tener empleo formal, pero desean seguir acumulando semanas cotizadas y, sobre todo, elevar el salario base con el cual se calculará su pensión bajo la Ley del IMSS. Esto significa que puedes elegir cotizar con un salario más alto al que tenías registrado, lo cual puede traducirse en una pensión más alta cuando llegue tu retiro.

Este mecanismo es especialmente relevante para quienes cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, donde el cálculo de la pensión considera las últimas 250 semanas cotizadas y el monto del salario base con el que se cotizó.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 40 en 2026?

A partir del 1 de febrero de 2026, el IMSS actualizó las cuotas de la Modalidad 40 con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que este año es de 117.31 pesos diarios.

Las aportaciones se calculan como 14.438% del Salario Base de Cotización (SBC) que elijas, el cual puede estar entre 3 y 25 UMAs.

¿Cómo se realiza el pago mensual?

El pago debe cubrirse por adelantado antes del día 17 de cada mes. En este sentido, puedes hacerlo:

En línea , a través de la banca digital o SPEI, usando la CLABE oficial del IMSS.

, a través de la banca digital o SPEI, usando la CLABE oficial del IMSS. En ventanilla o bancos autorizados, siguiendo las instrucciones que te proporciona el IMSS.

Es importante guardar el comprobante de pago, ya que puede ser útil para aclaraciones futuras.

¿Quién puede inscribirse en la Modalidad 40?

No todos pueden acceder. Para poder registrarte en esta modalidad, generalmente debes cumplir con ciertos requisitos:

Haber sido dado de baja del régimen obligatorio del IMSS.

No tener una relación laboral activa que cotice en el seguro.

Haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos 5 años antes de darte de baja.

Elegir un salario base de cotización dentro del rango permitido (de 3 a 25 UMAs).

Este esquema está pensado para quienes se quedan sin empleo formal, pero quieren seguir acumulando semanas cotizadas o mejorar el promedio salarial con el que se calculará su pensión.

Pasos para inscribirse en la Modalidad 40

Puedes realizar el trámite tanto en línea como presencialmente:

En línea

Entra al portal oficial de Servicios Digitales del IMSS.

Selecciona “Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

Captura tu CURP y correo electrónico.

Espera la aprobación y las instrucciones para el pago.

Presencial

Acude a la subdelegación del IMSS más cercana.

Lleva tu identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y NSS.

Presenta un escrito solicitando la inscripción.

Realiza el pago correspondiente

Finalmente, la Modalidad 40 puede ser una herramienta valiosa si estás cerca de cumplir los requisitos de pensión o si quieres aumentar el monto que recibirás cuando te jubiles.