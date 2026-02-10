IMSS anuncia descuentos de hasta 50% para trabajadores y adultos mayores hasta diciembre 2026

Pensión IMSS

El Instituto del Seguro Social (IMSS) acaba de anunciar una noticia positiva para todos los trabajadores y adultos mayores pertenecientes a esta dependencia. Y es que a partir de este año, y hasta el 16 de diciembre de 2026, el organismo dará acceso a descuentos de hasta el 50% en una variedad de productos y servicios para quienes están afiliados al seguro social, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar de sus derechohabientes.

En este sentido, la medida fue detallada por las autoridades del IMSS en medio de una serie de beneficios que ha venido anunciando para este año, junto con actualizaciones a calendarios de pago de pensiones y apoyos adicionales a jubilados.

¿Cuáles son estos descuentos?

Aunque el IMSS no ha publicado aún una lista detallada completa de todos los productos y servicios que entran en este programa de descuentos, el anuncio indica que personas con afiliación activa, así como pensionados y adultos mayores inscritos bajo los regímenes de Ley 73 o Ley 97, podrán acceder a precios reducidos de hasta el 50% en medicinas y tratamientos médicos seleccionados, productos de rehabilitación y salud preventiva; servicios relacionados con el bienestar y la calidad de vida; posibles convenios con comercios participantes a nivel nacional.

¿Quiénes pueden acceder a estos descuentos?

Los principales beneficiarios de este programa son:

Trabajadores asegurados activos ante el IMSS , es decir, quienes cotizan actualmente y cuentan con vigencia de derechos.

, es decir, quienes cotizan actualmente y cuentan con vigencia de derechos. Pensionados del IMSS , tanto bajo la Ley 73 (sistema tradicional) como la Ley 97 (basada en cuentas individuales).

, tanto bajo la (sistema tradicional) como la (basada en cuentas individuales). Adultos mayores afiliados, tanto si son pensionados como si están cubiertos a través de algún seguro o programa del IMSS.

Este tipo de medidas busca llegar tanto a quienes todavía trabajan como a quienes ya han alcanzado la tercera edad, y puede significar un gran alivio en servicios médicos, rehabilitaciones o compras de medicinas que, de otra manera, representan un gasto considerable en el presupuesto familiar.

¿Hasta cuándo están vigentes estos apoyos?

El IMSS confirmó que este esquema de descuentos con reducciones de hasta el 50% estará activo hasta el 16 de diciembre de 2026, lo que brinda un periodo largo para planear compras, tratamientos y aprovechar estos beneficios.

Las pensiones y los ingresos por jubilación suelen ser limitados y, aunque este año también se han confirmado incrementos en algunos pagos y beneficios adicionales para pensionados, como el posible aumento en pensión mensual o pagos dobles en determinados meses, este nuevo esquema de descuentos complementa esa ayuda y permite cubrir más necesidades sin afectar tanto el bolsillo.