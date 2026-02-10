Se reducen 42% de los homicidios diarios desde septiembre de 2024; van más de 40 mil detenidos: Harfuch

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch México descarta presencia alarmante o "significativa" del Tren de Aragua en el país (Presidencia de México/EFE)

Desde el corazón del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance que busca marcar un antes y un después en la estrategia federal contra el crimen organizado: decenas de miles de detenciones, toneladas de droga fuera de circulación, laboratorios destruidos y una reducción sustancial en homicidios dolosos.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2026, las instituciones federales —Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, Ejército, Marina y autoridades estatales— han ejecutado una ofensiva coordinada que, según el funcionario, ha debilitado estructuras criminales en prácticamente todo el país. Los resultados, dijo, no son discursos; son cifras.

¿Cuáles son los números del operativo nacional?

Durante ese periodo los resultados de dichos operativos fueron los siguientes:

43 mil 438 personas detenidas por delitos de alto impacto

327 toneladas de droga aseguradas

1,800 kilos y más de 4 millones de pastillas de fentanilo decomisadas

22 mil 800 armas de fuego retiradas de circulación

Más de 2 mil laboratorios de metanfetamina desmantelados

51 toneladas de cocaína incautadas en altamar

Harfuch subrayó que estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas del crimen organizado, además de evitar que millones de dosis lleguen a jóvenes en las calles.

Pero el dato que más resaltó fue otro: 42% menos homicidios dolosos, lo que equivale a 36 asesinatos diarios menos comparados con septiembre de 2024.

¿Cuáles fueron las detenciones clave en varios estados?

El secretario también detalló capturas estratégicas:

Chiapas: detienen a “El Espíritu”, jefe de célula del Cártel de Chiapas

detienen a “El Espíritu”, jefe de célula del Cártel de Chiapas Coahuila: cae “El Águila”, del Cártel del Noreste, con orden de aprehensión en EU.

cae “El Águila”, del Cártel del Noreste, con orden de aprehensión en EU. Estado de México: 11 detenidos vinculados con 16 homicidios

11 detenidos vinculados con 16 homicidios Hidalgo: captura de un fugitivo con ficha roja, buscado por el FBI

captura de un fugitivo con ficha roja, buscado por el FBI Querétaro: 30 detenidos, incluido líder de célula de Los Salazar

30 detenidos, incluido líder de célula de Los Salazar Sinaloa: arrestos por ataques a diputados y operación tecnológica con drones

arrestos por ataques a diputados y operación tecnológica con drones Sonora: decomiso de más de 200 kilos de metanfetamina

decomiso de más de 200 kilos de metanfetamina Tamaulipas: detienen jefe de “Los Rojos”

El combate a la extorsión: otro problema clave

Otro frente que destacó fue la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Entre julio de 2025 y febrero de 2026 el balance en cuento a la atención a este delito es el siguiente:

142 mil 505 llamadas al 089

89% extorsiones frenadas en tiempo real

Más de 5 mil carpetas de investigación

814 detenidos en 24 estados

En la CDMX incluso fueron capturados integrantes del Tren de Aragua, ligados a extorsión y trata.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el combate al crimen está enfocado tanto en grandes cárteles como en delitos que golpean la vida diaria, como la extorsión. Añadió que “Reforzamos la vigilancia y la inteligencia” como una de las razones por la que se redujeron los homicidios en México.

Si los números se sostienen, el impacto podría cambiar la percepción ciudadana. Finalmente, la mandataria finalizó reforzando uno de los pilares clave de esta administración: “Hemos atendido las causas”.