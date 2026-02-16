Descubren “truco” para lograr una pensión de 30 mil pesos con solo un año de aportes en Modalidad 40

Pensión IMSS e ISSSTE en 2026: quiénes realmente tienen que pagar impuestos al SAT y cómo saber si estás en la lista

En medio de un panorama económico incierto para algunas personas este 2026 y con cientos de trabajadores preocupados por su retiro, ha salido a la luz una estrategia o “truco” para maximizar la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo la llamada Modalidad 40, incluso si solo se cotiza durante un año completo.

La estrategia, centrada en la posibilidad de alcanzar una pensión mensual de hasta 30 mil pesos, ha generado impacto y debate en círculos de ahorro para retiro, redes sociales y grupos de pensionados, especialmente tras el anuncio de que esta estrategia puede ser especialmente útil en 2026. Pero, ¿qué hay detrás de esta fórmula? ¿Es realmente viable? Y, sobre todo, ¿a quién beneficia realmente?

¿Cómo se puede lograr una pensión de 30 mil pesos pagando solo un año?

La fórmula que ha circulado recientemente se basa en tres pilares:

Aumentar el Salario Base de Cotización (SBC):

En la Modalidad 40, el trabajador puede registrarse con un SBC equivalente a 30 salarios mínimos o más, lo que equivale a un sueldo muy alto en términos de cotización.

Cotizar por al menos 52 semanas consecutivas:

Si se paga un año completo con ese SBC elevado, el cálculo de tu pensión en el momento del retiro toma ese periodo como referencia, elevando el promedio de semanas cotizadas y, por ende, el monto de la pensión.

Aprovechar la antigüedad acumulada:

Lo que hace potente a esta estrategia es que no se está comenzando desde cero: las semanas y periodos cotizados previamente se conservan, y el año de alta cotización con un SBC alto puede elevar significativamente el promedio salarial que se toma en cuenta para calcular la pensión.

En términos simples, si has cotizado muchos años con salarios bajos o medianos, y de pronto pagas un año con un salario base alto, ese año puede “jalar hacia arriba” el promedio sobre el que se calcula tu pensión, traduciéndose en un aumento sustancial del monto mensual.

¿Qué tan real es lograr 30 mil pesos?

De acuerdo con expertos en seguridad social y consultores financieros, sí es posible alcanzar cifras cercanas a los 30,000 pesos mensuales o incluso superiores, siempre y cuando:

Se tenga un historial de cotización previo significativo.

Se realicen aportaciones en Modalidad 40 con un SBC alto (ej. 25–30 salarios mínimos o más).

Se utilice este mecanismo complementando años adicionales de cotización, no solo un año aislado.

Esto no significa que cualquiera que se registre por un año con un SBC alto recibirá automáticamente 30,000 pesos de pensión: el cálculo final depende de múltiples factores, como:

Total de semanas cotizadas.

Edad de retiro.

Fórmulas de cálculo vigentes en el momento de la jubilación.

Reglas específicas de la Ley 73 o de la Ley 97, según corresponda.

¿Quiénes sí pueden aprovecharlo?

Este esquema suele ser más beneficioso para:

Trabajadores que ya tienen un número importante de semanas cotizadas.

Personas que han tenido periodos con salarios bajos o intermitentes.

Quienes planean retirarse en pocos años y desean elevar su pensión promedio.

Pensionados anticipados que quieren recalcular su pensión con una década más de cotización de alto salario.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 es un régimen voluntario del IMSS que permite, a quienes han cesado en su empleo formal, seguir cotizando de manera individual para incrementar su pensión de retiro bajo la Ley 73 del Seguro Social o hacer más competitiva su pensión bajo la Ley 97.

A diferencia de la cotización tradicional, donde el patrón y el trabajador aportan, en la Modalidad 40 el asegurado asume el pago total de sus contribuciones, lo que significa que puede elevar su salario base de cotización (SBC) hasta el tope máximo permitido, y con ello, mejorar el monto de su futura pensión.

Lo interesante de esta opción es que no requiere volver a laborar en relación de dependencia para cotizar: basta con ser derechohabiente activo y contar con semanas cotizadas previas para poder adherirse al esquema.