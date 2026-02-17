INFONAVIT sorprende con mega anuncio que puede cambiar tu crédito para siempre

Segundo crédito del Infonavit 2026: requisitos para solicitarlo Si ya terminaste de pagar tu crédito Infonavit, puedes solicitar otro y aquí te decimos cuáles son los requisitos (Pixabay)

Buenas noticias para todos aquellos ciudadanos mexicanos que viven preocupados por las dificultades para adquirir una vivienda en pleno 2026, ya que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) sacudió el panorama con un anuncio que promete modificaciones profundas en los esquemas de crédito y apoyo para vivienda. La noticia fue dada a conocer por el director general, Octavio Romero Oropeza, y ha generado una mezcla de esperanza, dudas y debate entre derechohabientes y expertos del sector.

¿De qué trata el cambio que enunció en INFONAVIT?

Más allá de ser un comunicado habitual de ajustes, el anuncio plantea cambios estructurales y mecanismos de apoyo que podrían beneficiar o modificar la situación de miles de familias que hoy tienen un crédito vigente, planean comprar una vivienda o enfrentan dificultades económicas por el aumento de tasas y cargas mensuales. A continuación, te contamos con detalle qué implica este paquete de medidas, quiénes podrían verse beneficiados y qué debes considerar si estás vinculado al INFONAVIT.

El mega anuncio de INFONAVIT: ¿qué incluye?

Durante una transmisión oficial Oriente, el director del INFONAVIT señaló que el instituto trabaja en una serie de ajustes que buscan aliviar la carga financiera de los trabajadores y ampliar las posibilidades de acceso a vivienda digna, especialmente en un contexto económico complicado. Entre los principales puntos anunciados se encuentran:

Revisión de tasas de interés

Podrían disminuirse las tasas de interés para ciertos segmentos de derechohabientes, con la intención de reducir las mensualidades y hacer el crédito más asequible.

Esta medida sería particularmente relevante para quienes tienen créditos de largo plazo y sienten la presión de pagos elevados.

Extensión de plazos de pago

Se contempla ampliar el plazo máximo de pago para determinadas condiciones, permitiendo que las cargas mensuales sean más bajas y que los trabajadores puedan manejar mejor sus finanzas familiares sin caer en rezagos.

Apoyos directos a familias vulnerables

El INFONAVIT prepara mecanismos de apoyo específicos para familias de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad, con la intención de permitirles mantenerse al corriente o acceder a un crédito con condiciones más favorables.

Programas para vivienda usada y construcción en terreno propio

Se anunció la intención de incluir y fortalecer programas que faciliten la adquisición de vivienda usada o la construcción de vivienda en terreno propio, buscando mayor inclusión y flexibilidad.

Facilidad de reestructuración

Aquellos derechohabientes que enfrentan rezagos o dificultades para cumplir con sus pagos también podrían tener acceso a programas de reestructuración que eviten caer en cartera vencida y posibles desahucios.

Romero Oropeza destacó que estas medidas no son sólo reactivas, sino que forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la política de vivienda social en México en respuesta a las actuales condiciones económicas.

¿Quiénes se verán más afectados?

Aunque el anuncio representa una buena noticia para muchas familias, no todos los derechohabientes verán los beneficios de inmediato. La orientación de los ajustes apunta a:

Familias con créditos altos y cargas mensuales elevadas.

Derechohabientes con dificultad para cumplir con pagos mensuales.

Personas interesadas en acceder a una vivienda por primera vez, pero con ingresos limitados.

Trabajadores que han caído en cartera vencida o riesgo de rezago crediticio.

Quienes desean cambiar o reestructurar su crédito existente.

Sin embargo, especialistas destacan que será crucial conocer los criterios específicos de elegibilidad, ya que no todos los apoyos anunciados aplicarán automáticamente a todos los casos.

¿Cuándo se implementarán estos cambios?

Hasta ahora, el INFONAVIT ha adelantado que próximamente se publicará el calendario oficial para la entrada en vigor de las nuevas medidas, así como los criterios de aplicación y los mecanismos para consultar si un derechohabiente es elegible a cada tipo de apoyo.

Las autoridades recomendaron a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales del INFONAVIT, incluyendo su página web, redes sociales y comunicados institucionales, para no perder plazos ni oportunidades de registro.

Qué debes hacer si tienes un crédito INFONAVIT

Revisa tu contrato actual y tus datos de crédito.

Verifica tu situación de pago (si estás al corriente o en rezago).

Mantente informado a través de portales oficiales para conocer cuándo y cómo aplicar a los nuevos beneficios.

Consulta con un asesor financiero o experto en vivienda si tu caso es complejo.

No dejes de pagar tus mensualidades actuales si puedes hacerlo, para evitar penalizaciones o problemas de historial crediticio