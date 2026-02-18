IMSS sorprende: pensionados Ley 73 ahora pueden recuperar fondos acumulados del Infonavit

LEY 73 IMSS La Ley 73 del IMSS se mantiene como un esquema de jubilación sólido para quienes iniciaron su vida laboral antes de 1997

En plena víspera de pagos de pensiones y programas sociales para jubilados y adultos mayores, una nueva noticia llega a sumarse a esta oleada de apoyos traducidos en un cambio administrativo que permitirá que quienes cotizaron bajo la Ley 73 recuperen los fondos acumulados de su Infonavit que no habían sido utilizados para adquirir una casa o crédito.

Se trata de una modificación muy esperada que impactará directamente la economía de miles de personas adultas mayores que se jubilaron bajo este régimen y que, por diversas razones, nunca llegaron a ejercer su derecho a un crédito Infonavit o a utilizar sus recursos para un financiamiento inmobiliario.

¿Qué es lo que cambia para los pensionados de Ley 73?

Durante décadas, los trabajadores que cotizaban bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) tenían derecho a un crédito Infonavit en función de sus aportaciones y semanas cotizadas. Sin embargo, muchos jubilados nunca hicieron uso de esa posibilidad: ya sea porque no encontraban la propiedad adecuada, porque sus circunstancias familiares cambiaron, o simplemente porque no estaban informados sobre cómo ejercer ese derecho.

Hasta ahora, esos recursos acumulados quedaban “congelados” en cuentas del Infonavit, sin una opción clara de recuperación económica para quienes decidieron no adquirir un crédito.

La buena noticia es que, desde 2026, el IMSS —en coordinación con el Infonavit— ha habilitado un procedimiento que permitirá a estos jubilados recuperar esos fondos no ejercidos de manera directa. Esto significa que quienes cotizaron bajo Ley 73 podrán pedir el retorno de ese saldo acumulado y recibirlo en forma de efectivo o aplicar ese monto a otros beneficios si así lo desean.

¿A quiénes aplica esta medida?

Esta nueva opción no es universal para todos los pensionados; se aplica específicamente a quienes:

Cotizaron bajo la Ley 73 del IMSS

del IMSS Tuvieron derecho a crédito Infonavit pero no ejercieron ese crédito

Ya están jubilados o pensionados

Tienen un monto acumulado en su expediente que no fue utilizado en ningún esquema de financiamiento inmobiliario

La medida no aplica automáticamente; cada interesado deberá iniciar un trámite ante el Infonavit o a través de los canales oficiales que el IMSS ha dispuesto.

¿Cómo y cuándo pueden solicitar la devolución?

El Infonavit y el IMSS han acordado que este trámite puede iniciarse desde febrero de 2026 y no tiene una fecha límite estricta, lo que significa que los pensionados pueden solicitarlo tan pronto estén listos y reúnan la documentación requerida.

Los pasos básicos sugeridos por la autoridad son:

Verificar ante el Infonavit si existe un saldo acumulado no ejercido en tu historial. Solicitar el formato de recuperación de fondos a través de la plataforma oficial del Infonavit o con ayuda de un asesor del instituto. Presentar la documentación que demuestre que eres pensionado del IMSS bajo Ley 73 y que no ejerciste crédito. Esperar la confirmación y dispersión de recursos, que puede tardar varias semanas dependiendo de cada caso.

Es importante mencionar que durante el proceso no se debe pagar por asesorías privadas o intermediarios: toda gestión puede hacerse directamente con los institutos para evitar fraudes o cobros indebidos.