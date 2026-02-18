Simulacro hoy 18 de febrero: así se llevará a cabo en CDMX y EDOMEX

Simulacro 18 de febrero Este simulacro contará con las alertas sísmicas de los altavoces y la alerta implementada en los dispositivos móviles.

El Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron un Simulacro por Sismo programado para este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas de la mañana.

Como parte del ejercicio, este simulacro contará con las alertas sísmicas de los altavoces y la alerta implementada en los dispositivos móviles, con el propósito de preparar a la población en el caso de un sismo real.

¿Qué debo hacer en el simulacro de este miércoles 18 de febrero?

El ejercicio contempla la participación de toda la población en la CDMX y el Estado de México, esto incluye a las escuelas, oficinas y personas en sus hogares, quienes deberán mantenerse alerta cerca de las 11:00 AM de este miércoles para proceder con los protocolos de seguridad correspondientes.

Generalmente, las escuelas y oficinas cuentan con elementos que forman parte de brigadas de seguridad para dirigir este tipo de ejercicios, por lo que es esencial mantener la calma y escuchar las instrucciones, procediendo en orden hasta que el simulacro concluya.

🚨 ¡Es hoy 😱 el Primer Simulacro por Sismo en el #EdoMex y CDMX, 2026!

Recuerda que en punto de las 11:00 horas sonarán los altavoces y las alertas de teléfono, como parte del ejercicio. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza. ¡Participa! 🙌🏼#ElPoderDeServir pic.twitter.com/bhZH9fV67e — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 18, 2026

En caso de que te encuentres en casa, es importante recordar que las alertas sísmicas de las 11:00 horas son sólo un simulacro, no se trata de un sismo real, así que la recomendación es no entrar en pánico y desalojar con calma el domicilio, practicando de esta forma la salida segura en caso de un sismo real.

Este simulacro servirá para que estudiantes, trabajadores o trabajadoras, y personas en casa puedan practicar acciones esenciales para una emergencia real, tales como:

Reconocer las rutas de evacuación.

Identificar las zonas de menor riesgo.

Medir el tiempo de respuesta.

Trabajar la calma y empatía bajo presión.

¿El mensaje de alerta sísmica seguirá sonando fuerte este simulacro del 18 de febrero?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció —en la conferencia matutina del lunes 16 de febrero— que continúan trabajando en la aplicación de alerta sísmica para dispositivos móviles.

“Va a bajar el volumen”, aseguró a la población, mencionando que se realizó esta solicitud a la Agencia de Transformación Digital, sin embargo, la modificación requerirá de tiempo para concretarse.

Este cambio llega como respuesta a las demandas del pueblo mexicano, donde denunciaron que el sonido es “demasiado fuerte”, generando el pánico entre los y las habitantes del país.

En contraste, hay sectores de la población que opinan diferente, asegurando que la alerta sísmica debe cumplir con el propósito de alertar a ciudadanos y ciudadanas de la emergencia en turno.