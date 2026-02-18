¿Tu apellido empieza con estas letras? Te toca registrarte en Pensión Bienestar este 19 de febrero (Imagen generada con IA)

La Secretaría del Bienestar anunció el calendario del Bienestar para realizar el registro durante este mes de febrero. El proceso inició este 16 de febrero y concluirá el 22 del mismo mes.

El registro se llevará a cabo en los módulos oficiales de acuerdo con la inicial del primer apellido de los solicitantes.

Aquí te decimos qué personas deberán registrarse este jueves 19 de febrero en la Pensión Bienestar, y así recibir los 6,400 pesos que otorga el programa a las personas adultas mayores.





¿A quiénes les toca registrarse este 19 de febrero en la Pensión del Bienestar?

Todas aquellas personas cuya inicial del primer apellido sea N, Ñ, O, P, Q o R deberán realizar su registro este jueves 19 de febrero en el módulo más cercano a su domicilio, el cual podrán ubicar en el buscador oficial del Gobierno Federal.

El registro para los nuevos beneficiarios de las Pensiones del Bienestar será del 16 al 22 de febrero, de 10:00 AM a 4:00 PM.

Este es el calendario de registro, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los solicitantes:

Lunas 16: A, B, C

A, B, C Martes 17: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 18: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22: Todas las letras

¿Qué documentos necesito para realizar mi registro en la Pensión del Bienestar este 19 de febrero?

Este jueves 19 de febrero, no olvides llevar contigo los siguientes documentos, que serán indispensables para realizar el registro:

Impresión reciente del CURP.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Teléfono de contacto (número de casa y celular).

Para el registro se permite incorporar a una persona auxiliar que cumpla con los mismos documentos, quien podrá acompañarte en el proceso.