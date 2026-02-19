IMSS anuncia incremento de pensión Ley 73: quiénes ganan y quiénes quedan fuera

Ley 73 del IMSS 2026: ¿qué cambios tiene este año? (Imagen generada con IA)

Las noticias en torno a los pagos de pensión de marzo 2026 para todos los pensionados continúan, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó que millones de pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (conocida como Ley 73) verán un incremento automático en el monto de su pensión a partir del siguiente mes.

¿Qué significa este aumento automático para los pensionados?

El IMSS ha confirmado que los pensionados por cesantía en edad avanzada o por vejez amparados por la Ley 73 tendrán derecho a un ajuste automático en sus pagos a partir de marzo de 2026. Aunque el Instituto no siempre detalla públicamente el porcentaje específico para todos los beneficiarios, informes recientes señalan que este incremento podría rondar aproximadamente el 15% para quienes reúnen los requisitos y condiciones establecidas por la normativa vigente.

Este aumento no es un “bono” discrecional ni algo que se tenga que solicitar caso por caso, sino una actualización legal basada en mecanismos establecidos en la Ley del Seguro Social y que se aplica “de manera automática” a quienes cumplen los criterios legales.

¿Quiénes son los beneficiarios del aumento?

El ajuste aplicado por el IMSS considera la situación individual de cada pensionado. En otras palabras, aplica para pensionados bajo la Ley 73 que ya reciben pagos por cesantía en edad avanzada o por vejez son los principales destinatarios.

Cabe señalar que el incremento se aplica sin necesidad de un trámite adicional por parte del beneficiario; el IMSS tiene facultades para ajustarlo “automáticamente” conforme a la normativa.

No todos los pensionados del IMSS verán el mismo porcentaje de incremento: el monto depende del cálculo individual basado en semanas cotizadas, salario base, asignaciones familiares y otros factores legales.

También es relevante señalar que este aumento responde a disposiciones previstas en la Ley del Seguro Social original de 1973, que contempla mecanismos para ajustar las pensiones cuando hay condiciones específicas que afectan la economía del pensionado.

¿Cuándo verás reflejado el ajuste en tu pago?

El incremento ratificado por el IMSS entrará en vigor a partir del pago correspondiente a marzo de 2026. El organismo de seguridad social suele actualizar y dispersar los recursos conforme a su calendario oficial, por lo que los pensionados podrían ver el ajuste reflejado en sus cuentas en las fechas habituales de pago de pensión durante ese mes.

Finalmente, nuestra recomendación es verificar tu régimen de pensión: comprueba en tus documentos si estás bajo la Ley 73 o la Ley 97, ya que los beneficios y requisitos varían.

Asimismo, infórmate sobre otros ajustes fiscales que puedan afectar tu ingreso neto, como posibles retenciones de ISR por ajustes en la UMA.