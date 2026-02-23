Aeroméxico retoma vuelos en Jalisco tras ola de violencia por Operativo Federal

Aeroméxico La aerolínea informó que este lunes comenzó a restablecer de manera gradual sus operaciones desde y hacia Guadalajara y otros destinos del occidente del país (Cuartoscuro)

Luego de un domingo marcado por bloqueos y hechos de violencia en el occidente del país, Aeroméxico anunció que a lo largo del día retomará de forma paulatina sus vuelos desde y hacia Guadalajara, así como a otros puntos de Jalisco y estados vecinos.

¿Qué rutas de Aeroméxico ya están en operación desde Jalisco?

La aerolínea explicó, a través de sus redes sociales, que la reactivación incluye rutas con destino y salida de Guadalajara y Puerto Vallarta, además de Tepic, en Nayarit, y Manzanillo, en Colima. Todas estas ciudades se vieron afectadas por la ola de violencia registrada tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo militar en Jalisco.

Suspensión de operaciones en Jalisco

La situación obligó el domingo a suspender operaciones aéreas en varios aeropuertos. En el caso de Puerto Vallarta, se cancelaron todos los vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales, mientras que el aeropuerto de Guadalajara mantuvo actividades, aunque bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

El impacto no se limitó a México. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, debido a los bloqueos. Canadá, por su parte, se dijo “profundamente alarmado” por los enfrentamientos y recomendó evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta.

Vuelos desde EU y Canadá a Jalisco quedaron suspendidas

Durante este lunes, las operaciones de aerolíneas estadounidenses y canadienses hacia Puerto Vallarta continuaban canceladas. En el aeropuerto local se reportaron vuelos suspendidos de compañías como United, Delta, Alaska Airlines, Southwest, Air Canada y WestJet, lo que afectó conexiones con ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York, Toronto y Vancouver, entre otras.

Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el país registra un ambiente de mayor tranquilidad y que la mayoría de los incidentes violentos ocurridos en varias entidades, principalmente del occidente, ya se encuentran bajo control por parte de las fuerzas de seguridad.