EU colaboró con información e inteligencia para el operativo contra “El Mencho”

Mañanera del Pueblo 23 de febrero Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, compartió detalles del operativo llevado a cabo contra ‘El Mencho’; existió colaboración con Estados Unidos.

Durante el fin de semana, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, fue abatido durante un operativo llevado a cabo por el Ejército Mexicano en Jalisco.

Esta mañana, Ricardo Trevilla Trejo —Secretario de la Defensa— se presentó en la conferencia matutina de Palacio Nacional para compartir con la población los detalles del operativo, informando que se recibió el apoyo de información e inteligencia de Estados Unidos.

¿Cómo encontró el Ejército Mexicano a ‘El Mencho’?

En La Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio lugar al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para compartir los detalles del operativo en el que el criminal Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida.

De acuerdo con el militar, fue una “pareja sentimental” la pista que la Sedena siguió para localizar al líder del CJNG, dado que —mediante trabajos de inteligencia militar— se ubicó a uno de los hombres de confianza de la presunta pareja sentimental que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

Según Trevilla, la persona se reunió con “El Mencho” y, para el sábado 21 de febrero, se retiró del inmueble, día en el que las fuerzas militares comenzaron el planeo de la operación al ser notificados de que el delincuente se quedaría en la zona localizada.

¿Estados Unidos estuvo involucrado en la muerte del ‘Mencho’?

El secretario de la Sedena también compartió que el operativo se llevó a cabo con el apoyo de información e inteligencia de Estados Unidos.

“Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores y círculo cercano fue con inteligencia de nosotros. Hubo mucha información adicional que nos dio Estados Unidos, todo eso integrado y bien organizado pudo dar la localización exacta”, comentó durante la conferencia.

Según Trevilla, esta colaboración de información con el país vecino se ha llevado desde hace tiempo y el flujo de dicho conocimiento fue una parte clave en este caso específico.

“La ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar, hubo otros datos que nos proporcionaron las autoridades de Estados Unidos”, informó, detallando que el resultado ha sido producto de una estrategia que se implementó a partir del 1º de octubre.