¿Qué enfermedad tenía El Mencho? Así fueron sus últimos días en su hospital clandestino

Así pasó sus últimos días El Mencho lidiando con esta enfermedad Especial

La caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, ha significado un golpe certero para una de las redes de narcotráfico más grandes del mundo, pero también ha develado una parte del mecanismo de operación de esta célula delictiva. No obstante, otro de los datos que emergen del operativo que lo abatió en Tapalpa, Jalisco, uno de los más intrigantes y reveladores, fue el descubrimiento de un hospital clandestino construido bajo su orden que funcionó como su refugio médico en medio de una enfermedad que debilitó su mando dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este nosocomio secreto era una infraestructura construida en medio de decenas de hectáreas de sierra que reflejaba una realidad íntima del capo y el deterioro físico que influyó en su caída final.

El refugio médico de El Mencho

De acuerdo con investigaciones oficiales, Nemesio Oseguera mandó construir un centro de salud en la localidad de El Acíhuatl, uno de los epicentros del CJNG por excelencia. El pequeño hospital comenzó a operar en el 2020, y estaba destinado para la atención de El Mencjo, su familia, su núcleo de seguridad y los habitantes de este poblado.

Con el objetivo de evitar pisar hospitales privados y ser rastreado por la autoridad federal, El Mencho mandó a construir este inmueble en una zona rural y de difícil acceso en la sierra, rodeado de vegetación y caminos de terracería.

Conocido localmente como “el hospitalito”, este lugar terminó por convertirse en una pista clave para saber dónde se movía el capo: un refugio médico que, paradójicamente, lo expuso ante las autoridades.

Hasta el momento de redactar esta nota, no se sabe si “el hospitalito” fue resguardado por las autoridades. No obstante, formará parte clave de la investigación en curso que detallará más acerca del estado de salud del capo.

¿Qué enfermedad tenía El Mencho?

Como ya se mencionó, “el hospitalito” fue un elemento clave para el abatimiento del narcotraficante, quien lidió en sus últimos años con una enfermedad que lo orilló a reducir su exposición física al mundo exterior y en territorios comunes para el CJNG.

Esta enfermedad fue la insuficiencia renal crónica, condición que lo obligaba a requerir atención médica especializada de forma constante y que limitó notablemente su movilidad en los últimos años.

Desde su construcción, este hospital fue un secreto a medias: pocos sabían de su existencia fuera de los círculos más cercanos al capo. Con el tiempo, personal médico clandestino, logística de seguridad y servicios de traslado se convirtieron en pistas que, poco a poco, llevaron a la localización del narcotraficante en Tapalpa.

Cabe señalar que El Acíhuatl es una zona con altos índices de violencia. Por ejemplo, en el año 2015, se llevó a cabo un operativo previo en el que se intentó capturar a El Mencho, sin embargo, esto no se logró y un avión del Ejército terminó derribado por integrantes del cártel.

Los informes oficiales de DEFENSA señalan que el cuerpo de El Mencho será trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para realizar la necropsia correspondiente.