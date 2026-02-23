Quién era El Tuli: la mano derecha de El Mencho que ofrecía 20 mil pesos por soldado abatido

El era El Tuli, la mano derecha de El Mencho, quien también fue abatido en el operativo de seguridad Fotoarte: La Crónica

En el marco de uno de los golpes más contundentes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en décadas, las fuerzas federales mexicanas no solo eliminaron a su líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados del mundo con recompensa de hasta 15 millones de dólares por su cabeza, sino también a uno de sus operadores más cercanos: Hugo “N”, alias El Tuli.

Autoridades federales confirmaron que El Tuli no era un miembro cualquiera de la organización criminal, sino la mano derecha de El Mencho: su principal operador logístico y financiero en el estado de Jalisco y uno de los estrategas detrás de la violencia que se desató tras el operativo militar que marcó el asesinato de su líder.

¿Quién era El Tuli?

De acuerdo con información de la Secretaría de Defensa, El Tuli coordinaba todas las acciones criminales desde El Grullo, Jalisco, lugar donde sucedió la oleada de bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques contra instalaciones militares, de la Guardia Nacional, comercios y dependencias públicas tras el abatimiento de El Mencho.

Asimismo, DEFENSA señaló en su informe de esta mañana, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que El Tuli ofreció a los integrantes del cártel 20 mil pesos por cada soldado asesinado durante el enfrentamiento del pasado domingo.

Esta oferta de “premio por sangre”, según el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, era parte de su estrategia para incitar a sicarios a intensificar la violencia contra las fuerzas de seguridad, uno de los sellos distintivos de este cártel en territorio mexicano.

El general también detalló que El Tuli estaba directamente implicado en la logística financiera del CJNG, cuyos recursos estaban destinados para operaciones tácticas, pagos a células armadas y la adquisición de armamento y equipo de combate.

Tras labores de inteligencia militar, una unidad aeromóvil de fuerzas especiales localizó a El Tuli en El Grullo, donde intentó escapar a bordo de un vehículo y agredió directamente al personal militar. Las fuerzas federales repelieron la agresión y neutralizaron al operador en el sitio.

Durante el operativo también se aseguraron elementos que revelan la magnitud de su poder financiero:

Más de 7 millones 200 mil pesos en efectivo

965 mil dólares estadounidenses

Cartuchos, cargadores y armas

El vehículo utilizado en su intento de fuga

Todos estos bienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para rastrear la ruta del dinero delictivo.

En este sentido, el perfil de este delincuente, El Tuli no era el de simplemente un lugarteniente; era, según fuentes del Gabinete de Seguridad de México, una de las personas que mantenía coordinada la respuesta del cártel a la ofensiva de las fuerzas armadas y del gobierno federal.

Su muerte, junto con la de El Mencho, marca un momento histórico en la lucha del Estado mexicano contra uno de los cárteles más violentos e influyentes del continente. Asimismo, los sucesos ocurridos el día de ayer abren interrogantes sobre la ola de violencia que podría desatarse en todo el territorio mexicano y de cómo se reconfigurarán las partes de esta célula delictiva que, en apariencia, ha perdido a dos de sus pilares más importantes.