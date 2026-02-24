Van contra DEL Records, la disquera que ha grabado con Peso Pluma y acusada de lavar dinero para el CJNG

DEL Records Emprenderán investigación de la red de lavado del líder criminal “El Mencho”; la disquera DEL Records es una de las compañías señaladas.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en el operativo llevado a cabo el domingo 22 de febrero en Jalisco, las autoridades han emprendido una serie de investigaciones centradas en las identidades de personas y empresas ligadas a las actividades ilícitas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DEL Records, disquera que ya ha enfrentado investigaciones anteriores por presuntos negocios con el narcotráfico, está en la lista prioritaria de las investigaciones que emprenderá la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) respecto al lavado de dinero del cártel.

Antecedentes de la disquera DEL Records, compañía que ha grabado con Peso Pluma

DEL Records se ha dado a conocer como una de las disqueras líderes en la industria de la música regional mexicana en Estados Unidos y México, sin embargo, en los últimos años también ha capturado la atención de autoridades nacionales e internacionales por presunta colaboración con el CJNG, cuyo líder fue abatido el domingo 22 de febrero.

El mencionado vínculo salió a la luz en un concierto de Gerardo Ortiz, uno de los artistas de la disquera y famoso por sus corridos “progresivos”, en el año 2018, cuando el compositor dejó entrever que Ángel del Villar —director general de DEL Records— realizó negocios durante varios años con Jesús Ángel Alvear.

Alvear, mejor conocido como “El Chucho”, se declaró culpable por lavado de dinero y, tras su colaboración con las autoridades estadounidenses sobre lavado de dinero —relacionado principalmente con el Cártel Jalisco Nuevo Generación y Los Cuinis— para reducir su sentencia, fue asesinado en diciembre de 2024.

Juicio de la disquera DEL Records

Debido a las investigaciones centradas en la compañía de música, Ángel del Villar y Lucas Scalisi —ambos directivos de DEL Records— fueron aprehendidos por el FBI en el año 2022 por violación de la Ley Kingpin, la cual prohíbe a cualquier persona en Estados Unidos realizar tratos o transacciones con empresas o personas no autorizadas por el Departamento del Tesoro.

Sin embargo, el juicio liderado por el Jurado Federal de Estados Unidos en el estado de California, comenzó hasta octubre de 2023.

Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que Del Villar mantenía negocios con Jesús Alvear desde el año 2018, lo que confirmó la declaración de Gerardo Ortiz en su concierto de Aguascalientes y, para el juicio, el cantautor se integró para prestar testimonio.

Para este momento, Ortiz ya no formaba parte del sello discográfico, habiendo roto su colaboración en el año 2019 y declarándose culpable de los cargos de conspiración relacionados con el caso.

Finalmente, a pesar de que fue encontrado culpable de conspirar y realizar negocios ilegales con el promotor ligado al CJNG, Ángel del Villar no está en prisión, sino que obtuvo libertad condicional mientras apela a su condena de cuatro años de cárcel federal.

En la actualidad, DEL Records continúa activa y opera bajo una política de “transformación y reestructuración”, trabajando con artistas como Lenin Ramírez, Cheli Madrid y Banda Culiacancito.