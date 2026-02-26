SEP confirma suspensión de clases este 27 de febrero 2026: megapuente y todo lo que deben saber padres y alumnos

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este viernes 27 de febrero de 2026 no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria en todo México. Esta suspensión aplica en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional, mientras que el personal docente y administrativo sí deberá acudir a su plantel para participar en las actividades de evaluación y planeación que caracterizan a los CTE.

¿Por qué no hay clases este 27 de febrero?

La SEP explicó que el motivo de la suspensión de actividades académicas es la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, una reunión mensual que se realiza el último viernes de cada mes según el calendario oficial de la dependencia.

Durante estas sesiones, los docentes y directivos se reúnen para revisar estrategias educativas, evaluar el aprovechamiento académico y planear las próximas acciones pedagógicas, sin la participación de estudiantes.

¿A quién afecta esta suspensión?

La suspensión aplica a:

Estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, quienes no deberán acudir a clases el viernes 27.

Personal académico y administrativo: quienes sí deberán acudir a sus planteles para el trabajo de CTE.

¿Qué otros descansos contempla el calendario SEP?

El megapuente de febrero se suma a otros descansos que los estudiantes mexicanos podrán disfrutar en 2026. Entre los más importantes están:

16 de marzo – Descanso oficial por conmemoración.

– Descanso oficial por conmemoración. 27 de marzo – Nueva sesión de CTE.

– Nueva sesión de CTE. 30 de marzo al 10 de abril – Vacaciones de Semana Santa.

– Vacaciones de Semana Santa. 1 de mayo – Descanso oficial.

– Descanso oficial. 5 de mayo – Descanso oficial por Batalla de Puebla.

– Descanso oficial por Batalla de Puebla. 15 de mayo – Día del Maestro.

– Día del Maestro. 29 de mayo y 26 de junio – Otras sesiones de CTE.

– Otras sesiones de CTE. 15 de julio – Inicio de vacaciones de verano.

Estas fechas están ya contempladas en el calendario escolar oficial y sirven para que las familias puedan planear viajes, actividades o descansos con antelación.