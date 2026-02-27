Harfuch asegura que la FGR investigará la veracidad de la “Narconómina” del Mencho y descarta participación de políticos

Omar García Harfuch El titular de la SSPC se refirió a los documentos filtrados que muestran a detalle pagos realizados por el CJNG tras el operativo contra El Mencho.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, durante un operativo militar, se filtraron documentos presuntamente encontrados en el lugar donde se escondía el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los archivos mostraban el esquema de pagos a colaboradores y sobornos a diferentes elementos policiales. Ahora, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló que la Fiscalía General de la República será quien determine la veracidad de estos archivos y descartó que haya políticos involucrados.

Harfuch responde a la “Narconómina” de El Mencho

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero realizada en Sinaloa, García Harfuch fue cuestionado sobre los datos filtrados de la supuesta nómina del grupo criminal publicada en diversos medios. En los archivos se desplegaba el pago a “halcones” y operadores de forma semanal, algunos de ellos incluso estaban escritos a mano por el mismo Mencho.

“Sobre la veracidad de las listas ya informará la FGR. Con cada indicio que se encuentra en domicilios o cateos hay que cuidar la línea de custodia, una vez que hayan investigado la FGR se realizarán las carpetas que correspondan.”

Por otra parte, también fue cuestionado si tienen indicios de que algunas personalidades de la política nacional aparecieran en esta lista de pagos realizados por el CJNG, situación que descartó el titular de la SSPC.

“En cualquier otro caso donde haya indicio para iniciar investigación público o civil, se hará. Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías y otras personas que sabíamos que tenían participación. De políticos no tenemos, hay de autoridades locales y otros participantes.”, concluyó Harfuch.