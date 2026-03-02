¿Dónde enterraron a El Mencho? Así es el lujoso panteón en donde está Nemesio Oseguera Cervantes El cuerpo de El Mencho fue enterrado en uno de los panteones más lujosos de Jalisco; esto es lo que se sabe sobre el funeral del líder del CJNG (Jardín Recinto de La Paz)

Este lunes se llevó a cabo el funeral de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en uno de los panteones más lujosos de Jalisco. Esto es lo que se sabe sobre el lugar donde será enterrado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

Entre una fuerte presencia militar, cientos de coronas florales y en un féretro dorado llegó el cuerpo de El Mencho al Panteón Recinto de la Paz en Guadalajara, tras ser trasladado desde la Ciudad de México el pasado domingo 1 de marzo.

Así es el lujoso Panteón Recinto de la Paz: Un cementerio de “estilo americano”

El lujoso lugar donde será enterrado el cuerpo de El Mencho, Jardines Recinto de la Paz, se describe como una empresa “100% jalisciense”, de la cual destaca su diseño moderno, el cual se encuentra construido al “estilo americano”.

Su principal diferenciador, según la propia página del panteón, radica en que ofrecen una experiencia diferente a la que se acostumbra comúnmente, creando un ambiente “natural, cálido y respetuoso”.

Sus instalaciones se encuentran divididas en 16 jardines, los cuales se encuentran señalados por un monumento el cual lleva el nombre de la sección, llevando nombres como Buen Pastor, La Meditación, La Oración, El Recuerdo, La Fe, entre otros.

Ellos mismos se encargan del mantenimiento por lo que todo el panteón mantiene un mismo estilo, garantizando de esta forma un sentimiento de igualdad.

Entre los diferentes servicios que ofrece el Panteón Recinto de la Paz se encuentra un crematorio, el cual presume tener tecnología moderna, nichos para cenizas, mausoleo y una capilla, en la que se pueden realizar misas de aniversario, además de las dominicales que se realizan.

Panteón Recinto de la Paz Fotos del Panteón Recinto de la Paz (Jardín Recinto de La Paz)

El ataúd dorado y las coronas de flores: Los detalles del funeral en Guadalajara

En imágenes difundidas en redes sociales, de lo que se presume fue el funeral de El Mencho, se puede observar la llegada de un féretro completamente dorado, además de cerca de 500 coronas florales, según diferentes reportes.

Asimismo, se han podido observar diferentes arreglos florales en forma de gallos, haciendo referencia a como también era conocido el líder del CJNG (“El Gallero” y “El Señor de los Gallos”).

Por otra parte, también se ha mencionado la supuesta llegada de la hija de El Mencho al funeral, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

Además de los arreglos florales, también se registró una fuerte presencia de militares, los cuales se encontraban alrededor del Panteón Recinto de la Paz.