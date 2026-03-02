La muerte del Mencho: ¿quién era Armando Valencia Cornelio, “El Maradona”, mentor del líder del CJNG?

Quién era Armando Valencia Cornelio, “El Maradona” Especial

Tras el operativo que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el que cayó uno de los líderes del crimen más organizado en México, Nemesio Oceguera, El Mencho, un capítulos en la historia de CJNG se cierra pero nuevas historias salen a la luz. Una de ellas es la de Armando Valencia Cornelio, más conocido como “El Maradona” o “El Juanito”, pieza clave en la conformación de esta célula delictiva y precursor de pactos, alianzas y traiciones.

¿Quién es Armando Valencia Cornejo “El Maradona”?

De acuerdo con información confirmada, Amrmando Valencia Cornejo “El Maradona”, fue el fundador del Cártel del Milenio, uno de los grupos delictivos que surgió en la década de 1970 en Michoacán, y que en su momento llegó a mover grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.

Asimismo, se sabe que el Cártel del Milenio, también conocido como el Cártel de los Valencia, no era un grupo marginal: según registros internacionales, llegó a traficar hasta un tercio de la cocaína que ingresaba desde México hacia territorios como California y Chicago.

Su modus operandi también se volció conocido, pues combinaba producción y distribución con una fachada de negocios legítimos, incluida la agricultura local, lo que le permitió operar con relativa discreción antes de convertirse en el cártel del narcotráfico que conocíamos hasta antes de la muerte de El Mencho.

Tras consolidar el poder de esta célula delictiva a nivale nacional e internacional “El Maradona”, se convirtió en uno de los criminales más buscados por la autoridad. Y fue el 15 de agosto de 2003, cuando fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y las autoridades federales. La acusación formal de esta captura fue por delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, crímenes que le valieron una larga condena tanto en México como en Estados Unidos, país que solicitó su extradición tras su detención.

La consecuencias se sintieron poco después de su encarcelamiento, dado que su grupo delincuencial se debilitó y se fragmentó, dando lugar a múltiples facciones que lucharon por el control de las plazas criminales, incluyendo una que tiempo después evolucionaría hasta convertirse en el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mentor de El Mencho

En ese contexto emergió uno de los nombres más temidos del crimen mexicano: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien inició su carrera como uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio antes de consolidar su propia estructura criminal y liderar el CJNG hacia la expansión que hoy lo hace una de las organizaciones más influyentes del país.

No obstante, esta reorganización pasó por un proceso complejo marcado por alianzas estratégicas, matrimonios y dinámicas de poder. La esposa de Valencia Cornelio, Rosalinda González Valencia, se casó con El Mencho, consolidando vínculos familiares que trascendieron generaciones y estructuras criminales, y que alimentaron la red de relaciones entre el CJNG y otros grupos como “Los Cuinis”, cuya influencia financiera hoy se vincula estrechamente con el narcotráfico transnacional.

Foto de El Mencho cuando era joven: imagen del primer arresto de Nemesio Oseguera Cervantes ( Departamento de Policía de San Francisco)

Tiempo después, en 2020, después de 17 años de prisión entre México y Estados Unidos, El Maradona fue liberado; padecía cáncer linfático y había visto su sentencia reducida gracias a buen comportamiento y a razones de salud. Su salida del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, pasó casi desapercibida y sin declaraciones oficiales sobre su paradero actual.

Su historia, aunque menos conocida que la de quienes emergieron después, sigue siendo clave para entender cómo los cárteles evolucionan, fragmentan y resurgen en nuevas formas. Y es que, sin el Cártel Milenio, difícilmente existiría el CJNG tal como lo conocemos hoy, al menos, hasta antes de la muerte de El Mencho.