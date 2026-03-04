¿Habrá clases este viernes 6 de marzo? La SEP aclara rumores

¿Habrá clases este martes 24 de febrero en Jalisco? Información oficial de la SEP

Ante el anuncio de múltiples días de descanso durante el mes de marzo, muchos padres de familia y estudiantes han especulado sobre si habrá clases este viernes 6 de marzo,sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), aclara esta y otras dudas.

La inquietud sobre si habría clases este viernes surgió a partir de una mezcla de rumores, versiones contradictorias en redes sociales y la cercanía de fechas festivas o conmemorativas que en años anteriores han afectado el calendario escolar. En algunos estados y escuelas, circuló la versión de un posible “megapuente” o día inhábil escolar sin confirmación oficial, lo que alimentó mensajes erróneos entre madres y padres de familia.

¿Habrá clases este viernes 6 de marzo?

La inquietud surgió tras confusiones y versiones encontradas en redes sociales y grupos de mensajería. Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró la situación de forma oficial: sí habrá clases en todas las escuelas del país, con horarios y actividades escolares regulares.

Además, recordó que el calendario escolar se construyó con base en disposiciones oficiales y que cualquier modificación debe publicarse con la anticipación requerida.

Calendario SEP vigente: fechas clave hasta el final de marzo

El calendario para el ciclo escolar 2025-2026 incluye diversas fechas importantes que los padres y madres de familia deben tener presentes, como días de Consejo Técnico Escolar, evaluaciones y periodos vacacionales. Hasta el momento, después del 6 de marzo, las próximas fechas relevantes incluyen:

Días de Consejo Técnico Escolar, en los que no hay clases —pero se realizan actividades administrativas o de planificación.

en los que no hay clases —pero se realizan actividades administrativas o de planificación. Descansos oficiales por conmemoraciones cívicas programadas en el calendario.

por conmemoraciones cívicas programadas en el calendario. Vacaciones de Semana Santa, que suelen ocurrir a finales de marzo o principios de abril, dependiendo del ciclo escolar.

La SEP también recuerda que cada plantel puede tener ajustes internos en horarios o actividades siempre y cuando no impliquen cambios en el calendario escolar oficial emitido por la misma dependencia.

¿Cuándo será la siguiente suspensión de clases según la SEP?

La SEP reveló que la siguiente suspensión de clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 13 de marzo debido al registro de calificaciones del periodo actual.