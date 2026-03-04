Actualización huelga Monte de Piedad: ¿en qué va y el caso puede llegar a la Corte?

Actualización Huelga Monte de Piedad Después de superar los cinco meses de huelga, el Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad anunció que podrían llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La huelga iniciada el 1º de octubre de 2025 por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad alcanzó los cinco meses de paro este mes de marzo, después de que las diversas reuniones ante instancias de conciliación no tuvieran los resultados demandados por los trabajadores y trabajadoras en huelga.

Debido a esto, Arturo Zayún —secretario general del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad— declaró que analizan la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Huelga del Monte de Piedad: ¿por qué se ha extendido cinco meses?

A inicios del año antepasado, el 15 de febrero de 2024, los trabajadores del sindicato en el Monte de Piedad realizaron una huelga que reclamó la firma de un convenio en el que hubo despidos y se eliminaron prestaciones.

La mencionada huelga finalizó al mes, durante marzo de ese año, luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección, además de firmar diversos acuerdos y mecanismos de flexibilización por parte del sindicato que podría mejorar la relación bilateral.

Sin embargo, la institución se dedicó a romper los acuerdos realizados e incluso presentó una demanda contra el sindicato en agosto del año pasado, lo que se tomó como una violación contractual y encendió la indignación que llevó al estallido de la huelga hoy presente.

¿El caso de la Huelga del Monte de Piedad llegará a la SCJN?

Después de que un juez concediera un amparo a favor del Nacional Monte de Piedad, declarando como “inexistente” la huelga iniciada por el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, las personas trabajadoras involucradas en la protesta respondieron que el paro se mantendría “firme” y que continuarían el proceso en los tribunales.

“La huelga se mantiene firme, y se interpondrá un recurso de revisión contra la declaratoria de inexistente por parte de NMP, que informó que un juez de distrito les otorgó un amparo”, declaró Jorge Padilla, delegado sindical de Celaya.

El desarrollo de este conflicto ha llevado al Sindicato de Trabajadores a considerar opciones alternas para la solución de sus demandas, declarando que podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analicen el caso.

“Tenemos oportunidad, si lo consideramos necesario, de llevar el expediente a la Suprema Corte para que decida”, informó Zayún, compartiendo que en el proceso judicial ambas partes van empatadas y aún cuentan con el recurso de revisión ante el tribunal colegiado.

¿Cuáles han sido las consecuencias de la Huelga en Monte de Piedad?

Debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, el Sindicato de Trabajadores le exige una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como los salarios en estos puestos.

Sin embargo, esta lucha se ha extendido por cinco meses desde su estallido en el mes de octubre del año pasado, lo que ha ocasionado el cierre de más de 300 sucursales en toda la República Mexicana.

Además, ha afectado directamente la economía de las personas trabajadoras involucradas en la protesta, quienes han tenido que buscar trabajos de medio tiempo para poder cumplir con las guardias de la huelga y llevar sustento a sus familias.