Nuevo apagón masivo de CFE 5 de marzo 2026: Zonas, horarios y qué colonias serán afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un nuevo corte nacional de electricidad para este jueves 5 de marzo, que afectará a diversas colonias y municipios del país, dejando a miles de familias sin servicio eléctrico durante varias horas.

Aunque la empresa ha destacado que estos cortes son parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, la sola mención de un “apagón masivo” ha generado inquietud entre residentes y negocios que dependen del servicio en su vida cotidiana.

Por ello, en esta nota te decimos qué estados se verán más afectados por esta maniobra para que tomes precauciones en caso de que vivas en alguna de estas zonas.

¿Qué está programado en marzo 2026?

Según la CFE, el apagón programado para este mes forma parte de una serie de cortes de energía planificados que han venido ocurriendo desde finales del mes pasado.

¿Por qué razón está programado un apagón por la CFE?

En fechas recientes, diversos estados y municipios han sido incluidos en cronogramas oficiales, tanto por trabajos de mejora y reparación de líneas eléctricas como por daños derivados de condiciones climáticas recientes.

Asimismo, la propia Comisión ha explicado que estos cortes programados no son fortuitos ni producto de una falla repentina, sino parte de labores técnicas planificadas para reforzar, reparar y modernizar la red eléctrica en puntos clave del país. Se pretende con ello evitar fallas mayores o interrupciones no programadas en el futuro y mejorar la calidad del servicio en general.

¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 5 de marzo?

De acuerdo con el listado oficial de la CFE las colonias que se verán afectadas por este corte de energía son las siguientes.

Pachuca

Plutarco Elías Calles

Parque de Poblamiento Segunda Sección

Piracantos

¿En qué horario se irá la luz?

Desde las 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.

Jalisco

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

San Marcos

¿En qué horario se irá la luz?

Desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.

¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?

Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas: