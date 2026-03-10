México reduce los homicidios en 44%; tiene el febrero menos violento... ¡en 11 años!

Violencia cae de forma historica México redujo en 44 por ciento su índice de violencia, además de que tuvo el febrero con menos homicidios desde 2015. (Cuartoscuro)

México logró reducir en 44 por ciento el promedio de homicidios dolosos diarios de septiembre de 2024, que fue el inicio de la presente administración de Claudia Sheinbaum, a febrero de 2026.

El promedio de homicidios dolosos en septiembre de 2024 era de 86.9 asesinatos diarios, mientras que, el mes pasado, fue de 48.8, lo cual representa una reducción de 38.1 homicidios al día, en promedio; ergo, una disminución del 44 por ciento.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el referido delito no sólo tuvo esa disminución, sino que el pasado febrero fue el febrero menos violento desde 2015, es decir, el menos violento en 11 años.

El promedio de asesinatos diarios en febrero 2015, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, fue de 49.6, cerrando su administración, en febrero de 2018, con 87.3 homicidios diarios.

“La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44 por ciento. Es una reducción continua mes con mes y febrero pues es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años”. enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Sinaloa reduce en 44% los homicidios diarios

Los estados con mayor índice de violencia en el territorio nacional, en febrero de 2026, fueron Guanajuato, en primer lugar; seguido de Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Morelos, en ese orden.

Sin embargo, Guanajuato logró disminuir en 63.2 por ciento los homicidios diarios en febrero pasado, lo que lo convierte en el el cuarto estado en tener la mayor reducción en dicho delito.

De igual manera, Sinaloa, que desde 2024 sostiene un enfrentamiento entre los “Chapitos” y los “Mayos”, facciones internas del Cártel de Sinaloa, registró una disminución del 44 por ciento en el delito de homicidios dolosos, al reportar un promedio diario de 3.86 casos durante febrero de este año contra los 6.9 que hubo en junio del 2025.

Por lo tanto, se mantiene una tendencia a la baja, informó la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Los estados que más redujeron los homicidios diarios: destacan SLP y Quintana Roo

Las entidades del territorio nacional que más lograron reducir los homicidios dolosos diario en febrero de 2026 fueron, en respectivo orden, San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas y Tamaulipas.

El estado de Quintana Roo es la segunda entidad con mayor reducción del promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre de 2026, al registrar una disminución del 69.3 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, informó Figueroa Franco.